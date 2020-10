Wilfred Genee maakt namen bekend van Feyenoord-spelers met corona

Nick Marsman en Wouter Burger zijn de spelers van Feyenoord die besmet zijn met corona, zo insinueert Wilfred Genee in Veronica Inside. Vrijdagavond maakten de Rotterdammers bekend dat twee spelers besmet zijn met het virus, maar om privacyredenen wordt officieel niet bekendgemaakt om wie het gaat.

Martijn Krabbendam, die vrijdagavond te gast is in de talkshow, wilde de coronagevallen van Feyenoord in eerste instantie niet geven. "De namen mag je volgens dat privacygedoe niet geven, maar ik weet ze wel. Jij mag ze van mij wel noemen", aldus de journalist van Voetbal International tegen Genee. "Op Varkenoord is het een kunst als je het niet hebt. Want daar is volgens mij iedereen thuis met corona. Geen idee wat daar gebeurt, Rotterdam is natuurlijk sowieso zwaar getroffen. Dat je dan bij een club ook veel besmettingen krijgt, is dan misschien niet tegen te houden.

Genee noemt vervolgens de namen zelf. "Als ik zeg Marsman en Burger, kun jij daar geen antwoord op geven?", vraagt de presentator. Krabbendam reageert daarop met: "Dat bevestig noch ontken ik. Officieel weet je het niet, maar je kunt er wel vanuit gaan dat het klopt." Genee zegt dan: "Oké, dan is het zo, toch?" Johan Derksen weet dat Burger dichtbij een huurperiode naar Sparta Rotterdam is. "Als zij het weten, dan is Sparta straks ook in rep en roer", aldus de analist.

Krabbendam zegt dat Feyenoord-trainer Dick Advocaat ook gevaar loopt. "Dick is natuurlijk een coach die graag aanraakt, en omhelst en aan spelers zit", weet de journalist. "Hij is er officieel niet bang voor, maar... Hij zegt het zelf ook tijdens persconferenties, dat hij graag aan spelers zit om ze even beet te pakken, een goed gevoel te geven zoals hij dat noemt. Ik geloof niet dat hij dat verandert, ook niet in deze tijd."