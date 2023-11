Nick Marsman: ‘Iedereen dacht dat ik niet wilde dat Messi kwam’

Nick Marsman heeft in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad teruggeblikt op zijn roerige laatste weken in dienst van Inter Miami. De doelman werd kort na de komst van Lionel Messi weggestuurd en zag daarmee een jongensdroom in duigen gaan. "Iedereen dacht dat ik niet wilde hebben dat Messi kwam."

Een dag voor de officiële komst van Messi zei Marsman in gesprek met ESPN niet te rekenen op de komst van de Argentijnse sterspeler. Inter Miami speelde op dat moment in een tijdelijk onderkomen, waardoor spelers vrij benaderbaar waren voor publiek en fans.

"Inter Miami is een ambitieuze club met grote dromen. Waar ze keer op keer het onmogelijke mogelijk proberen te maken. Maar het waren wel punten, waardoor ik op dat moment de speculaties over een mogelijke komst van Messi wegwuifde", blikt Marsman terug.

De quotes van Marsman werden in Amerika breed uitgemeten. "Ja, dat was wel even naar. Iedereen dacht dat ik ná de aankondiging een interview had gegeven. En niet wilde dat Messi kwam. Zo werd dat gebracht. Maar dat was niet zo. Sterker nog, voor mij kwam er ook een jongensdroom uit."

Uiteindelijk liep het met een sisser af. Marsman sprak er persoonlijk over met Messi. "Ja, ik zei: 'Het is niet zoals het verteld wordt. Het is volledig uit zijn verband gerukt.' 'Geen probleem, ik heb het zelf allemaal niet meegekregen', zei hij. De club begreep het ook toen ik uitlegde hoe het zat. En ze gaven me ook gelijk."

Uiteindelijk bleef Marsman alsnog met een kater achter, daar zijn verblijf bij Inter Miami abrupt ten einde kwam. "Het draaide in één keer wel heel drastisch om. Van weer in de basis naar helemaal niet meer spelen. Nee, dat was geen leuke periode."

"Iedereen deed wel chill. En ze probeerden me ook wel overal bij te betrekken. Maar je voelt je gewoon minder deelgenoot van het team als je niet meer speelgerechtigd bent en niet het verschil kunt maken."