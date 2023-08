Feyenoord heeft Van Sas zo goed als binnen: vrijdag medische keuring

Woensdag, 30 augustus 2023 om 18:42 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:53

Mikki van Sas gaat de overstap van Manchester City naar Feyenoord maken. Dat meldt Fabrizio Romano woensdagavond. De negentienjarige doelman tekent tot medio 2026, als hij de medische keuring heeft doorstaan. City laat een doorverkoopclausule opnemen in het contract. Naar verluidt hoeft Feyenoord verder geen transfersom te betalen aan the Citizens.

De komst van Van Sas hing al enige tijd in de lucht. Nadat eerste keeper Justin Bijlow eerder deze maand een polsbreuk opliep tijdens een training, besloot Feyenoord een nieuwe, tweede doelman aan te trekken. Dinsdagochtend werd bekend dat Van Sas en de clubloze Nick Marsman de topkandidaten waren voor Feyenoord wat betreft het keepersgilde, maar inmiddels is dus duidelijk dat eerstgenoemde die strijd gaat winnen.

Understand Feyenoord have reached an agreement with Man City for Mikki van Sas — here we go ?????? #Feyenoord Permanent transfer agreed, City will include sell-on clause into the deal. Medical booked on Friday. Contract until June 2026. pic.twitter.com/5Adkspi8ek — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

1908.nl meldde dinsdag al dat Manchester City bereid is om Van Sas transfervrij te laten gaan, maar daar wel enkele voorwaarden tegenover stelde. Zo wilde de Engelse grootmacht een terugkoopoptie van 3 miljoen pond, omgerekend zo'n 3,5 miljoen euro, én een doorverkooppercentage van 45% opnemen in het contract. Daarnaast zou Feyenoord bonussen moeten overmaken die kunnen oplopen tot een miljoen euro, afhankelijk van het aantal wedstrijden dat Van Sas speelt voor de Rotterdammers. Feyenoord ging volgens 1908.nl in ieder geval niet akkoord met een eventuele terugkoopoptie, en dat lijkt nu bevestigd te worden door Romano. Van een doorverkooppercentage is dus wél sprake volgens de transfermarktexpert.

Van Sas is een 19-jarige doelman uit de jeugdopleiding van Manchester City. The Citizens namen de beoogde tweede doelman van Feyenoord in 2020 over van FC Utrecht. De geboren Utrechter keept momenteel zijn wedstrijden voor het Onder 21-team van City, ondanks het feit dat zijn contract in het Etihad Stadium officieel op 1 juli van dit jaar afliep. Nu vervolgt hij zijn loopbaan dus in zijn vaderland.