Nick Marsman vindt maand na vertrek bij Inter Miami nieuwe werkgever

Donderdag, 14 september 2023 om 18:52 • Sam Vreeswijk

Nick Marsman komt de komende maanden in actie voor San Antonio FC. De 32-jarige doelman zat zonder club, nadat begin augustus bekend werd gemaakt dat het contract van Marsman bij Inter Miami FC ontbonden was. Nu heeft hij dus een nieuwe werkgever gevonden: opnieuw in de Verenigde Staten, maar deze keer op het tweede niveau.

Ruim een maand geleden werd bekend dat Marsman noodgedwongen moest vertrekken bij de club waar ook onder meer Lionel Messi, Sergio Busquets en Jordi Alba onder contract staan. Mede door de komst van dat drietal maakte Inter Miami gebruik van een regeling waarbij het voor MLS-clubs is toegestaan om van maximaal één speler het contract op te zeggen om zo ruimte te maken in het salarishuis. Gevolg was dat Marsman per direct clubloos werd.

Nu heeft de goalie dus een nieuwe werkgever gevonden. De rest van het seizoen, dat nog tot medio november duurt, kan hij wedstrijdritme opdoen bij San Antonio. Die club staat momenteel tweede in de Western Conference van de USL Championship, het tweede niveau van de Verenigde Staten. Of hij ook volgend seizoen onder de lat staat bij de club uit Texas, is nog niet bekend.

Op de website van San Antonio reageert trainer Alen Marcina blij op de komst van Marsman. “Hij is een professionele keeper die ervaring en leiderschap op hoog niveau met zich meebrengt. De toevoeging van Nick aan onze toch al sterke keeperseenheid toont onze ambitie om opnieuw kampioen te worden.” Vorig seizoen werd San Antonio voor de eerste keer kampioen van de USL Championship.