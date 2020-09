Ajax dacht naast Sean Klaiber ook aan jeugdexponent van PSV

Ajax zette in de zoektocht naar een nieuwe rechtsback in op een voetballer met de Nederlandse nationaliteit. De komst van Sean Klaiber van FC Utrecht naar Amsterdam is vrijwel in kannen en kruiken en is het antwoord van directeur voetbalzaken Marc Overmars op het aanstaande vertrek van Sergiño Dest naar Barcelona. Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf stelt dat Klaiber in principe als stand-in van Noussair Mazraoui wordt aangetrokken.

“Ajax wilde heel graag een Nederlandse speler. Dan wordt de spoeling heel dun. Dan ga je kijken in de Eredivisie welke spelers in aanmerking zouden kunnen komen. De naam die gepasseerd is in Amsterdam is ook die van Joshua Brenet”, zo verzekert Verweij op de website van het dagblad. “Die wilden ze misschien huren van TSG Hoffenheim, maar de eerste keuze was Klaiber.” Brenet speelde jarenlang voor PSV en maakte medio 2018 de overstap naar Duitsland. Een verhuurperiode aan Vitesse werd door de coronacrisis voortijdig afgebroken.

Het naderende vertrek van Dest naar Barcelona en het relatief korte seizoen in Nederland zijn de voornaamste redenen van de aanstaande komst van Klaiber. “Ajax beseft dat een brede selectie moeten hebben. Dest is weg, Joël Veltman is weg. Die had er ook kunnen spelen. Ajax vond dat er een extra verdediger moest komen.”

Verweij wijst erop dat Jurriën Timber en Devyne Rensch ook aan de deur kloppen. “Maar Rensch is zeventien en Timber negentien. Dat vindt Ajax net iets te jong om een heel seizoen mee in te gaan en vandaar dat de keuze op Klaiber is gevallen.” Verweij denkt dat Klaiber wordt gehaald als de stand-in van Mazraoui. “Normaalgesproken wel. "Er zal ongetwijfeld door trainer Erik ten Hag worden geroepen dat de strijd voor die plek open ligt en dat ze moeten vechten voor een kans, en dat de beste speelt.”

“Dat zijn de standaardriedeltjes van een trainer. Maar normaalgesproken, en zeker als je ziet hoe hij het tegen Vitesse deed, is Mazraoui toch wel de eerste keus. Mazraoui is een kind van de club, hij is gewend om in de Johan Cruijff ArenA te spelen, heeft Champions League-duels op heel hoog niveau gespeeld. Die staat heus wel een stuk hoger in de pikorde. Klaiber zal moeten laten zien wat hij waard is. Dat hij een goede verdediger is, dat heeft hij bij FC Utrecht bewezen. Of het een goede verdediger is voor Ajax, dat weet ik niet.”

Klaiber gaf in het verleden te kennen dat een transfer van FC Utrecht naar Ajax absoluut uit den boze was. Nu is hij toch op weg naar Amsterdam. “Oliedom, een goedkope actie om bonuspunten te scoren bij de supporters van FC Utrecht”, benadrukte Verweij. “Ze haten Ajax. Als zo'n kans zich voordoet wil je voor Ajax spelen. Als het had gemoeten was Klaiber de A2 over gerend naar Amsterdam."