Koeman maakt eerste opstelling van Barcelona in LaLiga bekend

Als laatste club in LaLiga begint Barcelona zondagavond om 21.00 uur aan het seizoen in LaLiga. Ronald Koeman beleeft zijn officiële debuut in een thuiswedstrijd tegen Villarreal. De nieuwe trainer heeft zijn opstelling bekendgemaakt. Hij voert geen wijzigingen door ten opzichte van de laatste oefenwedstrijd, vorige week zaterdag tegen Elche (1-0 zege).

Koeman kan in zijn officiële debuutwedstrijd niet beschikken over het geblesseerde drietal Marc-André ter Stegen, Martin Braithwaite en Samuel Umtiti. De oefenmeester nam Riqui Puig, Júnior Firpo en Rafinha, drie spelers die mogen uitkijken naar een nieuwe club, op in zijn wedstrijdselectie. Ze hebben echter geen basisplek. De oefenmeester treedt aan in de verwachte 4-2-3-1-formatie.

Frenkie de Jong heeft zoals verwacht een basisplaats op het middenveld. Aanwinsten Miralem Pjanic en Francisco Trincão beginnen op de bank en kunnen hun LaLiga-debuut maken namens Barcelona, dat vanwege de Europese verplichtingen van afgelopen seizoen later aan de jaargang 2020/21 begint. Barcelona is de enige club die dit seizoen nog geen wedstrijd speelde in LaLiga.

Opstelling Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets; Griezmann, Coutinho, Ansu Fati; Messi

Opstelling Villarreal: Asenjo; Gaspar, Albiol, Torres, Estupinan; Chukwueze, Parejo, Coquelin, Gomez; Moreno, Alcacer.