Koeman: ‘Het lijkt er nu op dat ik de slechterik ben, maar zo zit het niet’

Luis Suárez rondde eerder deze week zijn overgang naar Atlético Madrid af en met het vertrek van de spits bij Barcelona komt er een einde aan een turbulente episode. De situatie van de Uruguayaan was wekenlang onderwerp van gesprek, waarbij ook de vermeende rol van de nieuwe Barcelona-trainer Ronald Koeman minutieus uitgeplozen werd. De oefenmeester zou Suárez in een kort gesprek hebben laten weten geen plek meer voor hem te hebben en dat kwam Koeman op de nodige kritiek te staan. Zaterdagmiddag is hij tijdens een persconferentie teruggekomen op zijn rol in de saga rondom het vertrek van Suárez.

“Het lijkt erop dat ik nu de slechterik in deze film ben geworden, maar zo zit het niet. Sinds het gesprek heb ik alleen maar respect voor hem getoond en hem verteld dat het moeilijk zou kunnen worden om aan speeltijd te komen, maar dat als hij zou blijven, hij onderdeel uit zou blijven maken van de selectie”, wordt Koeman geciteerd door onder meer Mundo Deportivo. “Voordat ik mijn contract tekende was de club al bezig met dit soort dingen en ik heb geprobeerd dat te ondersteunen. Deze beslissingen zijn niet enkel aan de coach.”

“Luis en ik respecteren elkaar en we hebben open over zijn toekomst gesproken. Hij kreeg de kans om naar Atlético te gaan en ik wens hem al het geluk van de wereld.” De manier waarop Suárez’ vertrek tot stand kwam leidde tot flink wat woede onder de achterban en ook Lionel Messi liet publiekelijk weten teleurgesteld te zijn door de gang van zaken. Koeman verwacht echter niet dat zijn sterspeler zich hierdoor zal laten afleiden: “Het is normaal dat hij boos is na het vertrek van een vriend, maar ik twijfel niet aan Messi. Ik heb gezien hoe hij traint.”

Suárez emotioneel tijdens laatste persmoment Barcelona: 'Ik ben dankbaar'

Rondom Riqui Puig is eenzelfde dynamiek aan het ontstaan, aangezien de jongeling eveneens te horen zou hebben gekregen dat hij mag vertrekken. Koeman benadrukt echter dat de zaken iets anders liggen: “Dit zijn ook beslissingen van de club, er zijn spelers die een plekje zullen krijgen in de selectie en anderen niet. Het is niet waar dat ik hem heb verteld dat ik hem niet nodig heb, aangezien hij onderdeel uitmaakt van de selectie voor morgen.”

Barcelona start het LaLiga-seizoen zondagavond met een bezoek aan Villarreal en Koeman heeft met speler als Miralem Pjanic en Trincão een aantal nieuwkomers tot zijn beschikking. Achter de schermen wordt nog gewerkt aan de komst van bijvoorbeeld Memphis Depay of Lautaro Martínez, maar Koeman weet nog niet of dit haalbaar zal blijken: “Ik sluit niets uit, maar ik richt me op de spelers die hier nu zijn. Barcelona moet er altijd klaar voor zijn om zichzelf te versterken. We moeten afwachten, we hebben nog twee weken te gaan. Na 5 oktober weet ik hoe we ervoor staan. We zijn op zoek naar spelers om het team te versterken, maar we moeten ook de financiële situatie van de club respecteren. Als het hierbij blijft, zullen we er hard aan werken om te bereiken wat we willen bereiken.”