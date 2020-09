Hoogma kopt voorzet FOX Sports in na stelling over Louis van Gaal

Na het vertrek van Ronald Koeman naar Barcelona startte de KNVB al snel een zoektocht naar een geschikte opvolger als bondscoach van het Nederlands elftal. De naam van Louis van Gaal dook regelmatig op in de media, maar desondanks heeft de KNVB-leiding besloten om met Frank de Boer in zee te gaan. Directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma legt vrijdag na de officiële presentatie van De Boer uit waarom Van Gaal niet terugkeert voor een derde termijn als bondscoach.

"Wat ik uiteraard wel wil zeggen over Louis van Gaal is dat het een fantastische trainer is met een geweldig CV", zo verklaart Hoogma tegenover FOX Sports. Verslaggever Pascal Kamperman geeft vervolgens aan dat Van Gaal momenteel 'niet de juiste man op de juiste plek op het juiste moment is'. Het antwoord van Hoogma op die stelling is duidelijk: "Precies." Van Gaal was eerder tweemaal bondscoach van Oranje, dat onder zijn leiding plaatsing voor het WK in 2002 misliep. Hij nam sportieve revanche door Nederland op het WK van 2014 naar de derde plaats te loodsen.

Hoogma sprak op de persconferentie ook al over de selectieprocedure van de KNVB wat betreft de nieuwe bondscoach. "We wilden niet overhaast een bondscoach aanstellen", zo zei de topbestuurder op het officiële kanaal van de KNVB. "Daarom ook hebben we Dwight Lodeweges gevraagd om begin september twee interlands te coachen. Daarnaast hebben we ideeën getoetst bij staf en spelers. De weg die tweeënhalf jaar geleden is ingeslagen willen we voortzetten. Daarmee denken we succes te hebben. Dan vraag je je af wie daarbij past, er is een grote lijst met fantastische trainers met geweldig mooie CV's. Maar wij moesten uiteindelijk een korte shortlist maken." De namen op die lijst worden niet openbaar gemaakt. "Ik ga niet in op wie wel en wie niet geschikt was, dat is niet chique."

Met De Boer zijn volgens Hoogma 'intensieve gesprekken' gevoerd. "In diverse samenstellingen", benadrukt de directeur topvoetbal. "In die gesprekken werden wij bevestigd dat dit de juiste man is. Uiteraard met een eigen identiteit en inbreng, dat is logisch. Wat we ook zien en voelen vanuit die gesprekkken is dat ik ervan overtuigd ben dat de samenwerking met Dwight een enorm goede zal zijn. Vergelijkbaar met Frank de Boer met Hennie Spijkerman (assistent-trainer, red.) bij Ajax. Ik merkte in de gesprekken een enorme gedrevenheid. Hij heeft geleerd van de misstappen in het buitenland", aldus de hoopvolle Hoogma.

De Boer zelf sprak onlangs met Van Gaal over het bondscoachschap van Oranje. "Hij vroeg of ik bondscoach wilde worden. Hij dacht ook dat ik een goede bondscoach zou zijn. Ik heb een heel goede relatie met Louis, al is het ook niet zo dat we elkaar platbellen", aldus De Boer, die bij de KNVB zijn handtekening heeft gezet onder een contract tot eind 2022, als het WK in Qatar is geweest. Tussendoor zullen beide partijen de samenwerking wel regelmatig evalueren.