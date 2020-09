De Telegraaf: de drie oorzaken van de lauwe Oranje-reacties op Van Gaal

De spelers van het Nederlands elftal zijn in aanloop naar de Nations League-wedstrijden tegen Polen en Italië nog niet laaiend enthousiast overgekomen wat betreft een eventuele aanstelling van Louis van Gaal. De voormalig bondscoach van Oranje wil ‘erover nadenken’ als hij door de KNVB wordt benaderd voor een derde termijn, zo verzekerde hij aan de NOS. De Telegraaf noemt drie mogelijke oorzaken waarom Van Gaal vooralsnog niet automatisch met open armen wordt ontvangen.

Georginio Wijnaldum hield zich eerder deze week op de vlakte over de eventuele rentree van Van Gaal, ‘Ik heb heel goed met meneer Van Gaal samengewerkt, maar ik heb met meer trainers goed samengewerkt’, en dat gold ook voor Virgil van Dijk: ‘Ik heb zijn naam persoonlijk niet genoemd’. Volgens het dagblad hebben bepalende spelers binnen de Oranje-selectie een veel minder hechte band met Van Gaal. Zo is de liefde tussen Memphis Depay en Van Gaal na hun periode bij Manchester United behoorlijk bekoeld.

Van Dijk werd door Van Gaal over het hoofd gezien bij het samenstellen van de WK-selectie voor 2014, al moet gezegd worden dat de verdediger destijds nog niet het niveau én de ervaring had van heden ten dage. Volgens het dagblad staat ook Frenkie de Jong niet te springen voor ‘de lijn-Van Gaal’, ook al zal de middenvelder van Barcelona zich altijd diplomatiek opstellen en netjes uitspreken.

De manier waarop Nederland onder leiding van Koeman de finale van de Nations League haalde én zich plaatste voor het EK beviel de selectie uitermate goed. De lossere aanpak van de oud-verdediger sloeg aan, zo benadrukt De Telegraaf. De suggestie dat er bij het ’gemoedelijke’ Oranje nieuwe prikkels moeten komen, werd door Wijnaldum en interim-bondscoach Dwight Lodeweges eerder deze week afgewezen en kan oorzaak nummer twee zijn waarom de reacties vanuit Oranje op de komst van Van Gaal nogal lauw zijn.

Met Lodeweges is meteen ook de derde oorzaak genoemd voor voor het (huidige) ogenschijnlijk geringe enthousiasme voor Van Gaal in de optiek van De Telegraaf. De spelersgroep is namelijk bijzonder te spreken over de voormalige rechterhand van Koeman én nu interim-bondscoach. Van Gaal staat erom bekend dat hij de technische staf altijd volledig naar zijn hand zet en het is maar de vraag of Lodeweges in zijn plannen zou voorkomen.