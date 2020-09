Neymar opnieuw onder vuur door vermeende racistische sneer

Neymar is wederom in opspraak geraakt. El Partidazo de COPE meldt dat de aanvaller van Paris Saint-Germain zoiets als 'schijtchinees' zou hebben geroepen naar Hiroki Sakai, de rechtsback van Olympique Marseille, in het onderlinge duel op 13 september in het Parc des Princes (0-1). Er wordt tevens benadrukt dat laatstgenoemde club in het bezit zou zijn van foto's waarop te zien is dat Neymar de Marseille-verdediger racistisch bejegend wordt. Sakai is overigens afkomstig uit Japan en niet uit China.

Volgens RMC Sport is het goed mogelijk dat het incident omtrent Neymar en Sakai wordt onderzocht door de Franse voetbalbond. De sterspeler van PSG werd in het tumultueus verlopen duel met Olympique Marseille in blessuretijd van het veld gestuurd door scheidsrechter Jérôme Brisard, nadat hij verdediger Álvaro González een tik op het achterhoofd had gegeven. De woedende Neymar liet korte tijd later via Twitter weten dat González hem uitschold voor ‘mono hijo de puta’, wat zoiets betekent als ‘aap klootzak’. Neymar kreeg enkele dagen later een schorsing van twee duels, plus één voorwaardelijk, opgelegd.

?? Informa @JaviGC10 ?? "El Olympique de Marsella tiene unas imágenes en las que se demuestra que Neymar llama "Chino de mierda" a Hiroki Sakai" ?? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/6IW8YnUkLK — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 21, 2020

Het Spaanse televisienetwerk Gol meldde vorige week dat Neymar op zijn beurt een homofobe opmerking had gemaakt richting González. Men kwam na bestudering van de videobeelden tot de conclusie dat de Braziliaan 'puto maricon', wat zoiets betekent als 'vuile flikker' zou hebben geroepen naar de mandekker van Olympique Marseille. Vanwege de stem van de Spaanse commentator is het echter lastig om een definitieve conclusie te trekken.

Het treffen in Parijs was nog dagenlang onderwerp van gesprek in Frankrijk. Brisard trok uiteindelijk zeventien kaarten, waaronder vijf rode kaarten. In blessuretijd sloeg de vlam in de pan, met onder meer het wegsturen van de hevig verontwaardigde Neymar als resultaat.

Neymar Jr. blijft er na afloop bij dat hij racistisch werd bejegend. André Villas-Boas van tegenstander Olympique Marseille: 'Ik weet niet of het klopt, maar racisme is onacceptabel.' Geplaatst door voetbalzone op Zondag 13 september 2020