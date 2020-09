Grote ophef over ‘gênante coronatoestanden' bij Feyenoord - FC Twente

Het lijkt er niet op dat de strikte maatregelen rondom het coronavirus zondagmiddag worden nageleefd door de supporters van Feyenoord tijdens het thuisduel met FC Twente in De Kuip. Met name op de sociale media is er onbegrip over het feit dat veel bezoekers de anderhalvemetermaatregel niet in acht nemen en dat er geen sprake is van het dragen van mondkapjes. Er zijn zondag circa 13.000 bezoekers aanwezig die verspreid over het hele stadion zitten in Rotterdam-Zuid.

Naast afstand houden moeten bezoekers van wedstrijden in de Eredivisie ook op hun stoel blijven zitten en mag er eigenlijk ook niet gezongen of gejuicht worden. Mensen uit hetzelfde huishouden mogen overigens wel naast elkaar zitten tijdens een wedstrijd. In dat kader is er op Twitter verbazing over de situatie bij Feyenoord. "Is het vandaag 'grote gezinnen' dag in De Kuip?", vraagt een gebruiker zich af bij het zien van een foto van de eerste ring. Hierop wordt duidelijk dat wel erg veel mensen staand en naast elkaar de wedstrijd volgen.

Een andere Twitter-gebruiker heeft het zelfs over 'gênante toestanden in De Kuip'. "Als je het hebt over het verpesten voor alle anderen. Heel Nederland loopt op eieren en hier hangen de toffe jongens in roedels over de hekken van de eerste ring. Nul respect voor de situatie. En geen hond die er iets van zegt", zo luidt de klacht over het niet naleven van de coronaregels bij Feyenoord.

"Bij @Feyenoord_int is 1.5 meter ongeveer 15 cm. Men houdt zich in de #Kuip niet aan de #Corona regels, geen wonder dat #Rotterdam steevast in de top van besmette gebieden staat als je er zo mee omgaat", zegt een ander. 'Vaantje1' kan zijn ogen niet geloven: "Kijkt u mee @MinPres in de kuip? Op de volgende persconferentie maar iets duidelijker formuleren wat corona maatregelen inhouden en wat de consequenties kunnen zijn voor hardleerse toeschouwers. Ze maken het kapot voor de welwillende toeschouwers."

"Die onderste rijen op de tribune, hebben die al corona gehad, of is dat één megafamilie?", vraagt 'meikeklaassens' zich af. De gebruiker krijgt bijval van 'louisabakker': "Het liefst zit ik zelf ook in een vol stadion, sta ik mee te zingen en ga ik uit m’n dak bij een doelpunt. Maar is het nou zo moeilijk om je nu in deze tijd een beetje aan de 1.5 meter-regel te houden? Jullie gaan het verpesten voor de rest."

Heerlijk bovenop elkaar in Rotterdam bij #Feytwe. Toch al brandhaard daar maar straks krijgen we extra maatregels bij alle voetbalwedstrijden door die kakkerlakken die de regels aan hun laars lappen. #kansloos #corona pic.twitter.com/eu2JuF8zvx — Mariette (@Mariyet) September 20, 2020

Het aantal coronagevallen in Nederland was in de afgelopen periode weer gestegen, waardoor de discussie over de maatregelen weer oplaaide. België en Duitsland hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland inmiddels code rood gegeven. Dit houdt in dat niet-essentiële reizen naar de twee provincies verboden zijn en dat iedereen die de afgelopen twee weken in Noord- of Zuid-Holland is geweest bij terugkomst verplicht een coronatest moet ondergaan. Vervolgens verschilt het per deelstaat of mensen ook in verplichte quarantaine moeten.