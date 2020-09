Driessen waarschuwt: ‘Ajax begint in alles steeds meer een obsessie te worden’

AZ is er niet in geslaagd de derde voorronde van de Champions League te overleven en zal dit seizoen genoegen moeten nemen met de Europa League. Dynamo Kiev bleek dinsdagavond met 2-0 te sterk. Valentijn Driessen is kritisch op de Alkmaarders en schrijft in zijn analyse dat dit AZ ‘ook niets te zoeken heeft’ in de groepsfase van de Champions League. “Na de ontsnapping tegen Viktoria Plzen maakte de ploeg met al z’n talenten weer een armoedige indruk”, aldus de chef voetbal van De Telegraaf.

“Alles in de voorbereiding stond in het teken van de Champions League. Dat maakt de uitschakeling door Dinamo Kiev zuur, maar niet onterecht. Het roept de vraag op wat ze afgelopen weken hebben uitgespookt in Alkmaar”, aldus Driessen in de krant. Hij benadrukt dat dit ‘het seizoen van de bevestiging’ moest worden en dat daar de groepsfase van het miljardenbal bij past. “Maar de grote talenten Boadu, Stengs, Idrissi, Wijndal en Koopmeiners gaven niet thuis. Zoals ze ook onzichtbaar waren toen LASK vorig seizoen te sterk was in de Europa League. Uitblinken tegen VVV, ADO, RKC en PEC is leuk; het gaat om de grote wedstrijden. Het is tevens een domper voor trainer Arne Slot, die zich liet aftroeven door z’n ervaren Roemeense collega Lucescu. Het waren de jongens tegen de mannen.”

Doordat AZ zich niet weet te plaatsen voor de Champions League loopt de club miljoenen euro’s mis. Driessen zegt dat het te hopen valt dat de club niet gedwongen is om spelers te verkopen om door de coronacrisis het hoofd boven water te houden. “Ondanks de geroemde talentfabriek in Noord-Holland kloppen weinig talenten op de deur om het elftal van een kwalitatieve impuls te voorzien”, vervolgt Driessen, die denkt dat het zelfs moeilijk kan worden om de AZ-selectie bij elkaar te houden. “Aangezien Idrissi eerder aangaf een andere uitdaging te zoeken en aanvoerder Koopmeiners een transfer niet bij voorbaat uitsloot. Stengs en Boadu blijven vooralsnog en blijven grote talenten, maar zouden juist in de Champions League een volgende stap moeten maken en hun ploeg bij de hand nemen. Die ontwikkeling missen ze. Ongetwijfeld zitten clubs op het vinkentouw om ze weg te lokken, terwijl ze zich zelf zullen afvragen of hun ontwikkeling is gebaat bij nog een jaar AZ.”

Driessen schrijft in zijn analyse dat AZ vaak wordt aangehaald als modelclub en die status ook verdiend. “Maar uiteindelijk moeten er op het veld stappen gemaakt worden om werkelijk een structurele bedreiging voor de topdrie te worden en deel te nemen aan de Champions League. Nu blijft het bij het aantrekken van een grote broek en het opzetten van een grote mond”, aldus de journalist, die Ajax in zijn handen ziet wrijven. Want door de uitschakeling van AZ gaat de hele marketingpool van Nederland in de Champions League naar de Amsterdammers. Bovendien komt Ajax in pot twee terecht bij de loting, waardoor de topteams Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Shakhtar Donetsk en Borussia Dortmund ontlopen worden. “Zo is Ajax de grote winnaar op een dramatische AZ-avond. Iets dat extra zout in de wonden strooit. Ajax begint in alles steeds meer een obsessie te worden. Dat moet AZ niet laten gebeuren. Wees zelfkritisch, blijf weg van het Calimero-syndroom en doorbreek de onzichtbare barrière en maak stoïcijns de laatste stap naar de landstitel”, aldus Driessen.