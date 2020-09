Ajax komt op Het Kasteel binnen halfuur met tien man te staan

Ajax en Sparta Rotterdam spelen zondagmiddag hun eerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen en dat duel kent een tumultueus eerste halfuur. De ploeg van trainer Erik ten Hag is in de 27e minuut met tien man komen te staan na een rode kaart van Nicolás Tagliafico. De linksback moest inrukken vanwege een handsbal.

Het incident vond plaats op de helft van Ajax na doorkoppen van Lennart Thy in de richting van Mohamed Rayhi. Tagliafico poogde daarop met een tackle de aanval onschadelijk te maken, maar kreeg de bal hierbij op zijn hand. Aangezien de Argentijn de laatste verdediger was, werd het voorval door arbiter Jochem Kamphuis met een rode kaart bestraft.

Daley Blind kreeg in de nasleep van de rode kaart voor zijn ploeggenoot nog een gele prent wegens protesteren. Ten Hag koos er na de uitsluiting van Tagliafico voor om Zakaria Labyad naar de kant te halen en te vervangen door Sergiño Dest.

Sparta kreeg niet lang na de rode kaart voor Tagliafico overigens een domper te verwerken, aangezien het Ajax was dat op voorsprong kwam. Een kleine tien minuten na het gedwongen vertrek van Tagliafico schoot Antony zijn eerste officiële treffer als Ajacied langs Benjamin van Leer. Een schot van een meter of twintig van de Braziliaan was de doelman te machtig.