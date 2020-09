Ibrahim Afellay lacht om vraag: ‘Voor die competitie sta ik niet open’

Ibrahim Afellay weet nog niet hoe zijn toekomst eruitziet. Na het afgelopen seizoen vertrok de middenvelder bij PSV en sindsdien is hij transfervrij. In de zoektocht naar een nieuwe club is Afellay kritisch; stoppen met voetbal is ook een optie, zo blijkt uit een interview met FOX Sports. "Ik wil graag verder, maar niet ten koste van alles", geeft de voormalig international van Oranje aan.

De 34-jarige Afellay stond afgelopen seizoen onder contract bij PSV. Hij werd aan het begin van het seizoen benoemd tot aanvoerder door toenmalig trainer Mark van Bommel en dat bleef hij ook onder opvolger Ernest Faber. Toch kwam de routinier maar vier keer in actie in een officiële wedstrijd. Zijn aflopende contract werd niet verlengd en een nieuwe club heeft Afellay nog niet gevonden. "Het hoeft niet een waanzinnig grote club te zijn, maar ik wil wel op een bepaald niveau spelen", legt Afellay uit.

"Ik wil een club met een positieve spelopvatting. Het hoeft niet per se in de Eredivisie te zijn. Als er iets voorbijkomt waar ik een goed gevoel bij heb, dan ga ik in gesprek." Hij reageert lachend op de vraag of de Keuken Kampioen Divisie een optie is. "Nee, daar sta ik niet voor open. Het buitenland wel. Een mooi land hier ver vandaan, met een goede levenskwaliteit, op een wat lager niveau om lekker af te bouwen."

Een club die het in ieder geval niet hoeft te proberen, is FC Utrecht. Afellay is weliswaar een geboren Utrechter, maar is niet gecharmeerd van directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van de club. "Utrecht is een fantastische club. Maar ik ben in het verleden vaak zat Jordy Zuidam tegengekomen en ik houd niet zo van mensen die zeggen dat ze je gaan bellen, maar dan niet bellen. Het hoeft niet van mij", aldus Afellay.

In het seizoen 2015/16 speelde Afellay 31 competitiewedstrijden voor Stoke City, maar nadien liet hij zich door blessureleed amper zien op het hoogste niveau. Na drie seizoenen met respectievelijk twaalf, zes en nul duels voor Stoke in de competitie kon hij ook bij PSV niet topfit worden. "De statistieken spreken niet in mijn voordeel", geeft hij toe. "Uiteindelijk gaat het erom dat je kwaliteit levert. Ik wil nog graag, maar niet ten koste van alles. Het is afwachten en in de tussentijd houd ik mezelf fit. Kijk, ik hoef het voor niemand anders te doen. Ik hoef me voor niemand te bewijzen. Dat is ook een bepaalde luxe."