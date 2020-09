The Sun publiceert pikante foto van Phil Foden tijdens nachtelijk bezoek

Phil Foden en Mason Greenwood zijn onderwerp van gesprek in Engeland. De talentvolle spelers van respectievelijk Manchester City en Manchester United zijn door bondscoach Gareth Southgate uit de Engelse selectie gezet omdat zij na het Nations League-duel met IJsland (0-1 winst) twee vrouwen meenamen naar het spelershotel. The Sun heeft dinsdag een foto gepubliceerd van Foden, waarop te zien is dat hij in de hotelkamer zijn kont laat zien aan de IJslandse dames.

Foden (20) en Greenwood (18) maakten beiden vorige week hun debuut in de nationale ploeg en besloten na afloop van de wedstrijd de twee IJslandse dames, genaamd Lara en Nadia, te ontvangen in het spelershotel. Dit ging niet alleen tegen de afspraken in van de nationale ploeg, maar ook overtraden de spelers de coronaregels. Southgate stuurde hen naar huis, terwijl het duo van de lokale autoriteiten een boete kreeg van 1500 euro. Foden ging op Twitter diep door het stof, maar Greenwood koos anders: hij deactiveerde zijn account. Terwijl de selectie van Southgate zich voorbereidt op het Nations League-duel van dinsdagavond met Denemarken, zijn Foden en Greenwood huiswaarts gekeerd. Engelse FA heeft een onderzoek naar het incident afgekondigd.

Phil Foden snapped showing his bum to girls he and Mason Greenwood smuggled into team hotelhttps://t.co/Dm5oYEbZh0 — The Sun Football ? (@TheSunFootball) September 7, 2020

Op sociale media gingen maandag Schapchat-video’s van de twee IJslandse dames rond waarop te zien is hoe zij door de Engelse voetballers worden overgehaald om naar het hotel te komen. “Ik voel me net een escort”, zegt een van de twee wanneer zij richting het hotel gaan. De twee slagen erin om de hotelkamer van Foden en Greenwood te bereiken, waar zij volgens Engelse media meerdere uren zijn gebleven. The Sun heeft een foto in handen waarop te zien is hoe Foden, behalve zijn onderbroek, geen kleding meer aan heeft. Zijn onderbroek is deels naar beneden, waardoor zijn billen te zien zijn. Volgens de tabloid is de foto afkomstig van een van de twee dames, die voor het ontbijt weer zijn vertrokken uit het Radisson Blu Saga Hotel.

Phil Foden with the assist. Greenwood with the goal pic.twitter.com/TpmD6XO1Q9 — Kai Habertz (@kaihavrtz29) September 7, 2020

Telefoongesprek van Foden en Greenwood met hotelscharrels gaat viraal

Bekijk hier het telefoongesprek van Foden en Greenwood met de hotelscharrels. Lees artikel

Volgens The Sun maakte Greenwood een paar weken geleden al contact met de dames via sociale media. Hij en Foden zouden zelfs twee extra kamers op een andere verdieping geboekt hebben. Southgate noemde de twee talenten ‘naïef’ en zag naar eigen zeggen geen andere oplossing dan het tweetal naar huis te sturen. Manchester City heeft het gedrag van Foden bestempeld als ‘totaal ongepast’, terwijl Manchester United in een korte reactie laat weten ‘teleurgesteld’ te zijn in Greenwood. Beide spelers kunnen een disciplinaire straf tegemoetzien.

The girl that was with greenwood and foden pic.twitter.com/CK8VJYZlVX — fall guys (@npaysu2) September 7, 2020

Nadia, een van de twee dames van wie het tweetal bezoek kreeg, heeft op social media laten weten spijt te hebben van haar bezoek. Zij is van mening dat Foden en Greenwood ‘dit niet verdienen’. “Het zijn fantastische gasten en geweldige voetballers”, reageert ze via Instagram. “Dit is nooit de bedoeling geweest. Ik zeg het nog maar een keer: ik heb niets gelekt naar de media en dat zal ik ook nooit doen. Ik heb geen foto’s genomen of video’s opgenomen. Ik was niet degene die met hem sprak aan de telefoon, dat was de andere meid. Ik wist niet dat zij in quarantaine zaten.”