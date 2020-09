Telefoongesprek van Foden en Greenwood met hotelscharrels gaat viraal

Phil Foden en Mason Greenwood hebben van de IJslandse autoriteiten beiden een boete van ongeveer 1500 euro opgelegd gekregen, vanwege het overtreden van de coronaregels. De twee Engelse talenten raakten maandag in opspraak omdat zij na afloop van het Nations League-duel van met IJsland (0-1 zege) twee vrouwen hadden meegenomen naar het spelershotel.

Op social media circuleerden maandag Snapchat-video's van twee vrouwen uit IJsland die zondag een afspraak hadden op de hotelkamer van Foden en Greenwood. Op één van de video's geeft één van de dames toe dat ze daadwerkelijk heeft afgesproken met Greenwood. Beide spelers komen ook even in beeld. Tegenover bovengenoemd medium willen de IJslandse vrouwen geen details prijsgeven. "We willen niet dat ze in de problemen komen."

Er is ontstond verontwaardiging over het uitlekken van de foto's. Bondscoach Gareth Southgate bevestigde vanmiddag op een persconferentie al dat Foden en Greenwood geen deel zullen uitmaken van de Engelse selectie voor de Nations League-wedstrijd van dinsdagavond in en tegen Denemarken. De middenvelder en aanvaller van respectievelijk Manchester City en Manchester United zijn inmiddels onderweg terug naar Engeland; de Engelse FA heeft een onderzoek naar het incident afgekondigd.

Ondertussen circuleert op social media ook een video die de identiteit van ten minste een van de dames in kwestie verraadt. De blondine voert op de luidspreker een gesprek met Foden en Greenwood en vraagt of de mogelijkheid bestaat om langs te komen in het spelershotel van de Engelsen, terwijl zij wordt gefilmd door iemand anders.