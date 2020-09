Dominik Szoboszlai velt dramatisch Turkije met verbluffende vrije trap

Turkije is de Nations League begonnen met een nederlaag. Het elftal van bondscoach Senol Günes verloor in eigen land verdiend van Hongarije: 0-1. De negentienjarige Dominik Szoboszlai, toptalent van Red Bull Salzburg, groeide in de tachtigste minuut uit tot matchwinner met een werkelijk fenomenale vrije trap vanaf ongeveer dertig meter. Feyenoord-middenvelder Orkun Kökcü debuteerde in de wedstrijdselectie van Turkije, maar mocht uiteindelijk niet opdraven. In dezelfde poule won Rusland 3-1 van Servië.

Günes koos bij Turkije op het middenveld voor Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandas en Hakan Calhanoglu, waardoor Kökcü genoegen moest nemen met een reserverol. De jonge Feyenoorder zag de Turken een dramatische eerste helft spelen, waarin Hongarije domineerde en veruit de beste kansen creëerde. Roland Sallai kreeg na zeven minuten voetballen de eerste mogelijkheid van de wedstrijd: de Hongaarse spits probeerde Ugurcan Cakir uit te spelen na een lange bal van achteruit, maar werd uiteindelijk gestuit door de Turkse doelman.

Cakir hield Turkije even later opnieuw op de been. Filip Holender krulde de bal vanbuiten de zestien richting de verre hoek, maar Cakir dook het leder uiteindelijk schitterend uit het doel. De Hongaren maakten een frisse indruk in Sivas en waren in de eerste helft nog tweemaal dicht bij een doelpunt. Eerst belandde een schot van Sallai op de paal en daarna trof Holender de lat. Turkije maakte een zeer zwakke indruk en kwam in de eerste helft niet verder dan een gevaarloos afstandsschot van Yandas.

Kort na de onderbreking kon Burak Yilmaz alleen op de Hongaarse doelman Péter Gulácsi af na een lange pass van Calhanoglu, maar de inzet van de ervaren spits werd uiteindelijk tot hoekschop verwerkt. De eerste serieuze kans na rust voor Hongarije diende zich halverwege de tweede helft aan: een kopbal van Willi Orban op aangeven van Szoboszlai werd opnieuw fenomenaal gepareerd door Cakir. Hongarije kreeg daarna weer wat meer grip op de wedstrijd en trok de wedstrijd tien minuten voor uiteindelijk op waanzinnige wijze naar zich toe. Szoboszlai legde op ongeveer dertig meter van het doel aan voor een vrije trap en schoot de bal uiteindelijk via de binnenkant van de paal voorbij de verbouwereerde Cakir.