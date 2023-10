Galatasaray weet stadsderby tegen dapper Besiktas in slotfase te beslissen

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 20:05 • Jonathan van Haaster

Galatasaray heeft een zwaarbevochten overwinning weten te boeken op stadgenoot Besiktas. Na een uiterst boeiende wedstrijd stond er 2-1 op het scorebord. Galatasaray pakte de voorsprong via Mauro Icardi en nadat Besiktas-doelman Mert Günok rood kreeg, leek het duel gespeeld. De bezoekers gaven echter niet op en kwamen na rust op gelijke hoogte via Alex Oxlade-Chamberlain. Tien minuten voor tijd pakte Galatasaray alsnog de voorsprong via andermaal Icardi, die een strafschop benutte. Cim Bom neemt de koppositie zodoende weer (tijdelijk) over van Fenerbahçe, dat nog wel in actie moet komen. Besiktas blijft vierde staan.

Er waren geen verrassingen waar te nemen in de opstelling van Galatasaray. De basisplaats van Davinson Sánchez mocht nog enigszins opvallend genoemd worden, gezien zijn zware interlandperiode in Zuid-Amerika. Hakim Ziyech moest nog altijd geblesseerd toekijken; Icardi was vanzelfsprekend de spits van dienst. Besiktas-trainer Burak Yilmaz had een basisplaats in huis voor Milot Rashica, die vorig seizoen nog uitkwam voor Galatasaray. Net als Cim Bom beschikt ook Besiktas over een topspits: Vincent Aboubakar. De Kameroener moest in de punt van de aanval voor de treffers van de bezoekers zorgen.

Galatasaray pakte het initiatief in de beginfase. De eerste serieuze kans was niet voor Icardi, maar Angeliño. De voormalig PSV'er werd vogelvrij aangespeeld in de zestien en deed zijn schot door de benen van goalie Mert Günok belanden. Op de doellijn was Omar Colley de reddende engel voor de bezoekers door de bal net voor de doellijn weg te koppen. Besiktas werd hier en daar dreigend via aanvallen over links. Zo moest Aboubakar net zijn meerdere erkennen in twee verdedigers en belandde een voorzet van Bakhtiyor Zaynutdinov tegen de bovenkant van de lat.

Beide ploegen bleven ook in de fase daarna dreigend. Zo verprutste Wilfried Zaha een grote kans door een slechte eerste aanname en kopte Kaan Ayhan in de handen van Günok. Zo kopte Tayfur Bingol onder een vrije trap door van Rachid Ghezzal, die zijn voorzet tegen de paal zag belanden. Kerem Aktürkoglu liet zich ook niet onbetuigd door een volley een meter over het doel van de bezoekers te plaatsen. Het was wachten op een grote kans voor Icardi en die kwam er ook. De Argentijn ontdeed zich van Daniel Amartey, waarna zijn stiftje te zacht bleek om Günok te verrassen. Toch konden de supporters ogenblikken later wel juichen. Günok had een matige trap in huis en nadat ook Colley matig uitverdedigde, punterde Icardi raak: 1-0.

Besiktas was het even kwijt en dat leidde bijna tot de 2-0 van Icardi, die Günok aftroefde en zijn te zachte inzet voor de lijn zag worden weggewerkt. Tot ongeloof van Besiktas kreeg Günok rood van scheidsrechter Halil Meler, die na het zien van de beelden tot die beslissing kwam. Bij de kans van Icardi maakte de goalie licht hands buiten zijn zestienmetergebied, waardoor hij van het veld moest. Ersin Destanoglu was de nieuwe doelman en dat ging ten koste van Rashica. Echt doordrukken deed Galatasaray niet direct, al moest Destanoglu wel in actie komen op een schot van Zaha en een kopbal van Icardi. Besiktas kwam niet verder dan een schotje van Gedson Fernandes.

Ondanks de ondertalsituatie kwam Besiktas na rust prima uit de startblokken. Zo werd het een paar keer gevaarlijk via aanvallen over de rechterkant, waar Ghezzal en Valentin Rosier het de defensie van Galatasaray lastig maakten. De goede bedoelingen van Besiktas leken na een uur de ijskast in te kunnen. Torreira doorzag een dramatische inspeelpass van Destanoglu op Amir Hadziahmetovic. De Bosniër leek Torreira net binnen de zestien te vloeren, maar na het zien van de beelden besloot Meler juist een vrije bal aan Besiktas te geven. Baris Yilmaz leek alsnog voor de 2-0 te zorgen, ware het niet dat zijn poging op aangeven van invaller Dries Mertens de verkeerde kant van de paal scheerde.

Aan de andere kant was het plots gelijk. Rosier zette uitstekend voor en zag invaller Oxlade-Chamberlain binnen prikken: 1-1. Toch kwam het nog goed voor Galatasaray. Mertens plantte een vrije trap op het hoofd van Torreira, die de hand van Hadziahmetovic raakte. Dit keer ontsnapte de verdediger niet aan een strafschop. Wie anders dan Icardi ging achter de bal staan en de sluipschutter vond het net, ondanks dat Destanoglu heel dichtbij kwam. Het bleek de genadeklap te zijn. Besiktas bleek niet meer in staat om een tweede verrassende gelijkmaker te produceren. Wel kwam het nog heel dichtbij. Ante Rebic zette voor en sloeg zijn handen voor zijn ogen toen hij zag dat Rosier net niet kon binnentikken.

