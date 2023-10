Onlangs gestopte Burak Yilmaz is plots trainer van 16-voudig landskampioen

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 20:05 • Mart van Mourik

Burak Yilmaz is de nieuwe interim-trainer van Besiktas, zo meldt de club dinsdagavond via de officiële kanalen. De voormalig spits neemt het stokje tijdelijk over van Senol Günes, die afgelopen week vertrok. Yilmaz beëindigde zijn spelersloopbaan in juni en staat nu voor zijn eerste trainersklus.

Het is vooralsnog onduidelijk tot wanneer Yilmaz aan het roer staat bij Besiktas, waar Günes na zeer tegenvallende resultaten moest vertrekken. Voor zijn aanstelling als interim-trainer was Yilmaz al de assistent van Günes.

Op vrijdag nam Besiktas in goed overleg afscheid van Günes. Directe aanleiding was de nieuwe nederlaag in het Conference League-duel met Lugano (2-3). De voormalig bondscoach van Turkije stond sinds oktober 2022 aan het roer bij de Kara Kartallar.

“Onze trainer Senol Günes heeft in een ontmoeting met onze voorzitter verklaard dat er nieuw bloed nodig is", zo schreef Besiktas daags na de verliespartij in een persbericht.

De keuze voor Yilmaz is enigszins opvallend te noemen, daar hij nog geen ervaring heeft als hoofdtrainer en pas sinds het begin van het huidige seizoen de functie van assistent heeft gekregen.

De 38-jarige oud-spits zwaaide afgelopen zondag al de scepter in het met 2-0 gewonnen thuisduel met Istanbulspor. Eerder had Yilmaz de ambitie om zijn trainerscarrière te beginnen bij Fortuna Sittard, maar die plannen gingen de prullenbak in.

Met Besiktas moet Yilmaz werken aan een forse inhaalrace, daar de achterstand op koploper Fenerbahçe in de Süper Lig na acht wedstrijden al acht punten bedraagt. In Groep D van de Conference League staat Besiktas met een punt op de derde plek achter Club Brugge en Lugano.