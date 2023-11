Burak Yilmaz houdt het slechts een maand vol als trainer van Besiktas

Vrijdag, 10 november 2023 om 11:01 ‚ÄĘ Mart Oude Nijeweeme

Burak Yilmaz en Besiktas zijn per direct uit elkaar, zo maakt de Turkse club vrijdag bekend. De oud-aanvaller was op 10 oktober aangesteld als nieuwe hoofdtrainer, maar heeft het dus niet langer volgehouden dan een maand. Over de exacte reden wordt niets bekendgemaakt.

"Op zijn verzoek hebben we afscheid genomen van Burak Yilmaz", valt te lezen op de website van Besiktas. "Wij bedanken hem voor zijn inspanningen en wensen hem veel succes in zijn toekomstige carrière."

Yilmaz nam een maand geleden het stokje tijdelijk over van Senol G√ľnes, die vertrok. De voormalig speler van Fortuna Sittard be√ęindigde zijn spelersloopbaan in juni en ging bij de zestienvoudig landskampioen van Turkije voor zijn eerste klus als hoofdtrainer.

De keuze voor Yilmaz was al enigszins opvallend te noemen, daar hij geen ervaring had als hoofdtrainer en pas sinds het begin van het huidige seizoen de functie van assistent heeft gekregen. Dat het zo snel tot een breuk is gekomen, verbaast men in Turkije dan ook niet.

Met Besiktas moest Yilmaz werken aan een forse inhaalrace, daar de achterstand op toenmalig koploper Fenerbahçe flink was opgelopen. De zwarte Adelaars staan momenteel vijfde op twaalf punten achterstand van stadgenoot Galatasaray.

Ook in Europees verband heeft Besiktas het moeilijk. In Groep D van de Conference League staat de ploeg laatste met √©√©n punt uit vier wedstrijden. Donderdagavond werd op eigen veld met 1-2 verloren van FK Bod√ł/Glimt.

Het is vooralsnog onduidelijk waarom Yilmaz de handdoek in de ring heeft gegooid, zoals ook niet bekend was hoelang hij aan zou blijven. Voor zijn aanstelling als interim-trainer was Yilmaz al de assistent van G√ľnes. Besiktas won slechts √©√©n van de laatste vijf wedstrijden.