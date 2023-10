Burak Yilmaz weet Besiktas na drie weken weer eens naar zege te leiden

Maandag, 30 oktober 2023 om 19:57 • Wessel Antes • Laatste update: 20:01

Besiktas heeft maandagavond een zege geboekt op Gaziantep: 2-0. In het eigen Tüpras Stadium kwam de huidige nummer vier van de Süper Lig moeizaam langs laagvlieger Gaziantep, dat op de zestiende plaats in Turkije staat. Voormalig Fortuna Sittard-spits Burak Yilmaz kon, dankzij doelpunten van Salih Ucan en Cenk Tosun, zijn tweede zege als hoofdtrainer van Besiktas bijschrijven.

Besiktas verloor de uitwedstrijden bij Galatasaray (2-1) en FK Bodø/Glimt (3-1) in de afgelopen weken, waardoor Yilmaz een overwinning goed kon gebruiken. Met voormalig Premier League-spelers als Eric Bailly, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica en Tosun in de basis gingen Kara Kartallar op zoek naar de overwinning.

Oxlade-Chamberlain werd uiteindelijk belangrijk met een assist bij de openingstreffer, toen hij na 63 minuten een panklare corner afleverde bij Ucan. De controlerende middenvelder trof vervolgens doel met een kopbal via de grond: 1-0. Het slotakkoord was voor Tosun, die een voorzet van voormalig Vitessenaar Rashica binnenknikte bij de tweede paal: 2-0. Besiktas eindigde het duel nog wel met tien man, daar Amir Hadziahmetovic na zijn tweede gele kaart vroegtijdig moest intrekken. Datzelfde gold drie minuten later voor Gaziantep-middenvelder Furkan Soyalp.

Besiktas - Gaziantep 2-0

63’ 1-0 Salih Ucan (assist: Alex Oxlade-Chamberlain)

75’ 2-0 Cenk Tosun (assist: Milot Rashica)

86’ rode kaart Amir Hadziahmetovic (Besiktas)

90+3’ rode kaart Furkan Soyalp (Gaziantep)