Chelsea verpulvert transferrecord met aantrekken Kai Havertz

Kai Havertz vervolgt zijn loopbaan definitief bij Chelsea, zo meldt de Londense club via de officiële kanalen. De van Bayer Leverkusen afkomstige aanvallende middenvelder tekende na de medische keuring een vijfjarig contract op Stamford Bridge. Volgens onder meer BILD en transferexpert Fabrizio Romano betaalt Chelsea een basisbedrag van tachtig miljoen euro. Door verschillende bonussen kan het totaalbedrag uitkomen op honderd miljoen euro.

Havertz lost in dat geval Kepa af als duurste speler uit de geschiedenis van Chelsea. Voor de Spaanse doelman werd medio 2018 tachtig miljoen euro neergelegd. De bonussen hebben betrekking op de prestaties van Chelsea in de Premier League, FA Cup en Champions League in de komende vijf seizoenen. Havertz is tevens de duurste uitgaande transfer van Bayer Leverkusen in de clubgeschiedenis. Het record was sinds 2016 in handen van Heung-Min Son, die voor dertig miljoen euro richting Tottenham Hotspur vertrok.

De zevenvoudig international van Duitsland werd door zijn goede prestaties in Leverkusen recentelijk ook genoemd bij onder meer Real Madrid, Barcelona, Bayern München en Manchester United. De laatste weken werd echter steeds meer duidelijk dat Chelsea zijn volgende werkgever zou worden. Havertz, wiens contract in Duitsland nog twee seizoenen doorliep, verlaat de club van trainer Peter Bosz met 46 doelpunten en 31 assists in 150 wedstrijden achter zijn naam.

"Ik ben heel blij en trots hier te zijn. Voor mij komt er een droom uit en ik kan niet wachten om iedereen te ontmoeten", geeft Havertz te kennen op de website van zijn nieuwe werkgever. Chelsea-directeur Marina Granovskaia vult aan: "Kai is een van de beste spelers in zijn leeftijdscategorie, dus we zijn blij dat zijn toekomst bij Chelsea ligt. Hij heeft zich bewezen in een van de grootste competities van Europa en in de Duitse nationale ploeg, waar hij heeft bewezen een enorm talent te zijn. We zijn enorm blij dat we zijn veelzijdigheid en kwaliteit aan onze selectie kunnen toevoegen."

De pas 21-jarige Havertz is na Timo Werner (RB Leipzig), Hakim Ziyech (Ajax), Ben Chilwell (Leicester City), Malang Sarr (OGC Nice) en Thiago Silva (Paris Saint-Germain) de zesde zomeraanwinst van Chelsea-manager Frank Lampard. Met de komst van de Duitse middenvelder gaan de transferuitgaven van the Blues richting de 250 miljoen euro. Havertz kan op 14 september debuteren in het shirt van Chelsea, dat die dag het Premier League-seizoen opent tegen Brighton & Hove Albion.