‘Pogba is wellicht het kind van de rekening door komst Van de Beek’

Donny van de Beek staat op het punt om bij Manchester United te tekenen, waardoor manager Ole Gunnar Solskjaer voortaan over meer opties beschikt op het middenveld. Steve McClaren, die the Red Devils in het verleden enkele seizoenen diende als assistent-manager, denkt dat de komst van Van de Beek naar Old Trafford weleens ten koste zou kunnen gaan van de basisplaats van Paul Pogba.

"Van de Beek lijkt precies op Frank Lampard in zijn beste dagen bij Chelsea", vergelijkt McClaren, met een verleden bij onder meer FC Twente, de middenvelder van Ajax met de huidige manager van de Londense club in gesprek met talkSPORT. "Hij duikt constant in het strafschopgebied van de tegenstander op, scoort regelmatig en verzorgt assists. Zijn gemiddelde van één doelpunt per drie wedstrijden is echt fantastisch. We hebben het hier echt over een geweldige speler."

"Hij lijkt in zijn spel ook een beetje op Bruno Fernandes, die in staat is om Van de Beek in het strafschopgebied aan te spelen met een slimme pass. Die optie heeft Manchester United momenteel nog niet", vervolgt McClaren, die als rechterhand van Sir Alex Ferguson de Champions League veroverde in 1999. "Waar ik aan de andere kant bang voor ben, en daar wordt al langer over gesproken, is de positie van Paul Pogba. Van de Beek kun je namelijk niet als verdedigende, controlerende middenvelder opstellen, die moet op 'acht' of 'tien' worden neergezet. Momenteel speelt Pogba op 'acht' en Fernandes als 'tien'."

"Inclusief de Champions League zal Manchester United een hoop wedstrijden spelen en Solskjaer wil derhalve een zo sterk mogelijke selectie hebben. Hij aast daarom misschien op drie middenvelders, zodat er altijd twee kunnen spelen", zo voorspelt McClaren. "Pogba is daarom wellicht het kind van de rekening bij Solskjaer, mede door zijn wisselvallige optredens. Op dit moment heeft hij geen concurrentie, maar met de komst van Van de Beek zal dat gaan veranderen. Pogba is een geweldige speler, maar je moet wel een manier vinden om negentig minuten lang het beste uit hem te halen."

McClaren wil echter niet spreken over een tussentijds vertrek van Pogba bij Manchester United. "Sinds de hervatting in de Premier League is hij duidelijk een betere speler, wat wellicht komt door de aanwezigheid van Fernandes. Dat is iemand die voetballend wat toevoegt en met Van de Beek is dat waarschijnlijk ook het geval. Je hebt op topniveau nou eenmaal gezonde concurrentie nodig en ik verwacht dat Van de Beek daarvoor zorgt met zijn komst naar Manchester United", zo besluit McClaren zijn relaas.