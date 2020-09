Botman debuteert in L’Équipe-elftal; hoogste cijfer voor Depay

Sven Botman heeft indruk gemaakt zijn eerste wedstrijden in het shirt van Lille OSC in de Ligue 1. De Nederlandse verdediger is na zijn optreden tegen Stade Reims (0-1 winst) opgenomen in het Elftal van de Week van L’Équipe. Ook Memphis Depay heeft een plekje in plekje in het elftal bemachtigd en heeft het hoogste cijfer gekregen van alle spelers in de Franse competitie.

Botman maakte onlangs de overstap van Ajax naar Lille. De Nederlands jeugdinternational heeft in korte tijd een basisplaats veroverd bij de club uit de Ligue 1. Nadat hij bij zijn debuut tegen Stade Rennes al de negentig minuten vol maakte, leverde hij tegen Stade Reims een belangrijk aandeel in de overwinning. Hij is door L’Équipe beoordeeld met een zeven, genoeg voor een plek in het elftal van de week.

Net als Botman wordt ook Depay geprezen voor zijn optreden afgelopen weekend. Olympique Lyon kwam in de eerste speelronde niet in actie, maar begon afgelopen vrijdag aan het nieuwe seizoen. Depay begon sterk en was drie keer trefzeker tegen Dijon. De captain nam zijn ploeg bij de hand en leidde Lyon naar een 4-1 overwinning. Hij wordt beoordeeld met een negen voor zijn optreden.