Robin van Persie wijst twee mogelijke bondscoaches voor Oranje aan

Robin van Persie hoopt dat Louis van Gaal of Bert van Marwijk de definitieve opvolger van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal wordt. De topscorer aller tijden van Oranje stelt dat een topcoach een bepaalde ‘fear factor’ moet bezitten. “En die hebben Bert en Louis allebei op hun eigen manier”, verzekert Van Persie dinsdag in zijn column in De Telegraaf. “Die twee sluiten met hun eigenschappen als coach het meest aan bij wat deze groep gewend was.”

Van Persie kent Van Marwijk uit hun gezamenlijke periode bij Feyenoord en Oranje. “Zijn visie vond ik uitstekend. Hij is bovendien een coach die veel vertrouwen uitspreekt richting zijn spelers.” Op het WK van 2010 gaf Van Marwijk ‘De Grote Vier’ veel vrijheid. “Daar gingen we op de juiste manier mee om. Hij gaf ons het gevoel van ’we gaan het ook voor de coach doen’. Dat leefde echt bij ons. We gingen op cruisecontrol door de kwalificatie, wonnen ongelooflijk veel en werden bijna wereldkampioen.”

“De jongens die nu voorin bij Oranje spelen kan je ook dat vertrouwen geven.” Het is niet duidelijk hoe Van Marwijk over een eventuele aanstelling denkt, maar Van Gaal heeft laten weten dat hij erover wil nadenken als de KNVB bij hem aanklopt. “Hij kan in korte tijd het beste uit een groep persen. In zijn voordeel is dat het geen elftal met gearriveerde dertigers is, het zijn vooral jongere spelers. Daar werkt hij het liefst mee.”

Van Persie zag met eigen ogen rondom het WK van 2014 waar van Van Gaal in acht weken tijd toe in staat is. “Laat staan als hij bijna een jaar de tijd heeft voor een EK. De spelers moeten alleen beseffen dat het bij Louis super intens wordt”, benadrukt de oud-aanvaller, die Van Gaal kent uit hun periodes bij Oranje en Manchester United. “Een van deze twee kandidaten is voor de KNVB ook het beste. Dan is er een jaar de tijd om rustig naar een coach voor de lange termijn bij Oranje te kijken.”

“Je weet bij beide trainers wat je krijgt. Ja, ze zijn op dit moment allebei gestopt, maar dit is wel een unieke situatie waarin we met z’n allen zitten. Niet alleen uniek voor de voetballerij, maar voor de hele wereld. Dan is dit wel het moment dat het past.” Dwight Lodeweges is na het vertrek van Koeman naar Barcelona voorlopig de man die de ingezette lijn voort moet zetten. Voor de interim-bondscoach is het de eerste keer dat hij aan het roer staat van het Nederlands elftal.

Dat Lodeweges zelf aan zal blijven als bondscoach, lijkt uitgesloten. “Dat is niet aan de orde”, benadrukte Lodeweges maandagmiddag. “Ik blijf tot de volgende komt. Het zou mooi zijn als dat zo snel mogelijk is, maar het moet wel de juiste man zijn die door kan gaan met wat we in gang hebben gezet.”