PSV op hoofdlijnen akkoord over deal van acht miljoen euro

Philipp Max mag zichzelf bijna speler van PSV noemen. Volgens De Telegraaf zijn de Eindhovenaren bijna akkoord met FC Augsburg over de transfersom van acht miljoen euro. Het bedrag voor de Duitse linksback kan door bonussen nog verder oplopen, maar blijft in alle gevallen onder de tien miljoen euro. De medische keuring van Max bij PSV is deze maandag al, zo klinkt het. Mochten er geen problemen aan het licht komen op fysiek gebied, dan wordt hij op zeer korte termijn gepresenteerd in het Philips Stadion.

Het Eindhovens Dagblad meldde zondag nog dat FC Augsburg minimaal tien miljoen euro verlangde voor Max, terwijl PSV volgens berichtgeving van BILD met een eerste bod niet verder wilde gaan dan 7,5 miljoen euro. Een dag later lijken beide clubs elkaar toch gevonden te hebben tijdens de onderhandelingen. Eerder kwam al naar buiten dat het salaris van de 26-jarige Max geen probleem is voor PSV. Max had onlangs aangegeven bij Stefan Reuter, algemeen directeur van FC Augsburg, dat hij alleen maar richting Eindhoven wilde vertrekken.

Max, die de afgelopen vijf seizoenen in de Bundesliga acteerde, wordt door De Telegraaf omschreven als een 'aanvallend ingestelde vleugelverdediger', in de lijn van voorgangers Angeliño en Jetro Willems. De voormalig jeugdinternational leek eerst onhaalbaar voor PSV op financieel gebied, daar FC Augsburg kort geleden nog minstens twintig miljoen euro vroeg voor de linksback. Desondanks staat de Duitser voor een verhuizing naar Nederland. Max werd eerder al gelinkt aan Liverpool, Barcelona, Bayern München en Borussia Mönchengladbach.

De linksback was afgelopen seizoen één van de lichtpuntjes bij FC Augsburg, dat op een teleurstellende vijftiende plaats eindigde in de Bundesliga. Max sloot de voorbije voetbaljaargang af met acht doelpunten en zes assists, waardoor er interesse kwam van onder meer PSV. De vleugelverdediger is de tweede aanwinst van PSV voor komend seizoen, na de van RB Leipzig afkomstige doelman Yvon Mvogo.