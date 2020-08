Louis van Gaal staat open voor bondscoachschap Oranje

Arno Vermeulen vertelt zondagavond bij Studio Voetbal dat Louis van Gaal openstaat voor het bondscoachschap van het Nederlands elftal. De 69-jarige oefenmeester, al tweemaal eerder bondscoach van Oranje, is naar verluidt een kandidaat om de naar Barcelona vertrokken Ronald Koeman op te volgen.

"Ik heb contact gehad met hem, omdat afgelopen week toch wel de naam van Van Gaal doorklonk", opent Vermeulen vanavond. "Hij is 69 en heeft het heel erg naar zijn zin met zijn leven. Maar hij zei: dat betekent niet dat ik niet zou openstaan voor deze job als de KNVB mij vraagt. Hij zegt ook: ik ben nog niet gevraagd, maar als de KNVB mij benadert, dan ga ik daar serieus over nadenken."

"Kortom: Van Gaal zegt niet dat hij niet de coach van het Nederlands elftal wil worden. Eigenlijk zet hij de deur open en is hij een van de kandidaten om straks de bondscoach te worden", concludeert Vermeulen. De journalist heeft ook nog contact gezocht met ‘de mensen rondom Frank Rijkaard’. "Hij is ook niet benaderd. Het is bij hem altijd heel geheimzinnig, maar het staat nog niet vast dat hij het niet wil."

Tafelgenoot Rafael van der Vaart vindt het vooral heel jammer dat Koeman vertrokken is. "Van Gaal is heel dominant. Ik denk dat Koeman de perfecte mix was: hij was de juiste man op de juiste plek. We gunnen hem zijn vertrek allemaal, maar ik vind het echt een ongelooflijk moeilijke keuze", zegt de oud-middenvelder van onder meer Ajax en het Nederlands elftal.