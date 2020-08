France Football ziet in landgenoot ideale opvolger Memphis Depay

Het bereiken van de halve finale in de Champions League heeft wellicht gevolgen voor Olympique Lyon. Volgens France Football staat onder meer Memphis Depay op de nominatie om de Franse club deze transferperiode te verlaten. Men wil voorkomen dat de Oranje-international volgend jaar gratis de deur uitloopt. Het Franse medium ziet in Myron Boadu de ideale opvolger van Depay in Lyon.

France Football denkt dat Boadu met zijn snelheid, veelzijdigheid, werklust en scorend vermogen goed past in het 3-5-2-systeem van trainer Rudi Garcia. De eventuele komst van de AZ-aanvaller zou goed zijn voor de concurrentiestrijd in de voorste linie van Olympique Lyon, zo klinkt het. Ook het feit dat Boadu al speelminuten heeft gemaakt in het Nederlands elftal laat zien dat hij het topniveau aankan. Als alternatief wordt Facundo Pellestri naar voren geschoven, een achttienjarige vleugelaanvaller die furore maakt bij Peñarol uit Uruguay.

Het is niet de eerste keer dat Boadu in verband wordt gebracht met een transfer richting een topcompetitie. Sport schreef onlangs zijn naam op als toekomstige aanwinst van Barcelona. Boadu liet vorige week bij FOX Sports echter weten dat Barcelona wat hem betreft geen realistische optie is. "Ik denk dat ik daar nog niet klaar voor ben", zo gaf de jongeling van AZ eerlijk toe. "Eerst maar eens tegen Viktoria Plzen mijn goals maken, in de Champions League." Volgens Boadu zijn er in Alkmaar nog geen aanbiedingen voor hem binnengekomen. "Dat weet ik niet, dat moet je aan Max (Huiberts, technisch directeur AZ, red.) vragen. Ik focus me gewoon op AZ." Boadu beschikt bij AZ over een contract tot de zomer van 2023.

Het is volgens France Football aannemelijk dat naast Depay meer topspelers kiezen voor een vertrek bij Olympique Lyon. Ook Moussa Dembélé en Houssem Aouar zijn in trek bij verschillende Europese topclubs, zeker na de fraaie prestaties in de Champions League. Dembélé is door Sport al aangemerkt als opvolger van Luis Suárez, die Barcelona op korte termijn lijkt te verlaten.