‘Koeman richt in zoektocht in Eredivisie pijlen niet alleen op Ajax’

Ronald Koeman is volop bezig met de invulling van de selectie van Barcelona voor de komende jaren. Sport meldt namelijk dat Myron Boadu op het wensenlijstje van de nieuwbakken oefenmeester prijkt. Sky Sports komt daarnaast met het bericht dat Calvin Stengs door Koeman is aanbevolen bij het bestuur van Barcelona. Beide aanvallers van AZ debuteerden onder de huidige coach van de Catalanen in het Nederlands elftal, in de met 5-0 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland.

Volgens voornoemde Spaanse krant ziet Koeman in Boadu een aanwinst voor de toekomst van Barcelona, dat hoopt dat de talentvolle aanvaller voor een zacht prijsje is over te nemen van AZ. De nummer twee in LaLiga van afgelopen seizoen moet echter rekening houden met concurrentie van Sevilla. Monchi, technisch directeur van de Europa League-winnaar, is namelijk ook erg gecharmeerd van de pas negentienjarige Boadu. Het contract van de spits, afgelopen seizoen één van de revelaties in de Eredivisie, loopt in Alkmaar nog drie seizoenen door.

Boadu sprak overigens zaterdag nog met FOX Sports over een eventuele hernieuwde samenwerking met Koeman bij Barcelona. "Ik denk dat ik daar nog niet klaar voor ben", zo gaf de jongeling van AZ eerlijk toe. "Eerst maar eens tegen Viktoria Plzen mijn goals maken, in de Champions League." Volgens Boadu zijn er in Alkmaar nog geen aanbiedingen voor hem binnengekomen. "Dat weet ik niet, dat moet je aan Max (Huiberts, technisch directeur AZ, red.) vragen. Ik focus me gewoon op AZ." Stengs beschikt net als Boadu over een contract bij AZ tot de zomer van 2023.

Koeman kijkt overigens ook bij Ajax rond naar eventuele versterkingen. Volgens Marca is naast Donny van de Beek ook Nicolás Tagliafico in beeld bij de opvolger van de ontslagen Quique Setién. Koeman wil sowieso een linksback aantrekken, daar Jordi Alba en Junior Firpo op de nominatie staan om de club te verlaten. Naast Tagliafico zijn ook Angeliño (Manchester City) en José Gayà (Valencia) transfertargets van de Catalaanse grootmacht. Tevens wordt Georginio Wijnaldum (Liverpool) genoemd als aankoop van Koeman.