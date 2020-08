Chelsea meldt derde topaanwinst na Hakim Ziyech en Timo Werner

Ben Chilwell verruilt Leicester City definitief voor Chelsea, zo melden beide Premier League-clubs vanavond via de officiële kanalen. De 23-jarige linksback maakt naar verluidt voor ongeveer 55 miljoen euro de overstap naar Stamford Bridge, al doen de clubs geen mededeling over een transfersom. Chilwell is na Hakim Ziyech en Timo Werner de derde grote zomeraanwinst van Chelsea.

De transfer is absoluut geen verrassing, want de komst van Chilwell had op de linksbackpositie de gehele zomer prioriteit gehad voor Chelsea. The Blues werden ook onder meer in verband gebracht met Nicolás Tagliafico van Ajax en Sergio Reguilón van Sevilla (afgelopen seizoen gehuurd van Real Madrid), maar volgens vrijwel alle Engelse media is Chilwell altijd de topfavoriet van manager Frank Lampard geweest.

Droom van ‘man van 55 miljoen’ komt uit: ‘Ik? Een van de beste ter wereld?’

Dat Ben Chilwell van ver komt, benadrukte hij zelf in december bij The Players' Tribune. Lees artikel

Leicester City leek lange niet mee te willen werken aan een vertrek van de 23-jarige back. The Foxes mikten aanvankelijk op een transfersom vergelijkbaar met de som waarvoor Harry Maguire de club vorig jaar verruilde voor Manchester United, 87 miljoen euro, maar lijken nu met minder genoegen te hebben genomen: tussen de 50 en 55 miljoen euro. Daarmee groeit Chilwell evenwel uit tot de op één na duurste linksback ooit, na Benjamin Mendy, die AS Monaco twee jaar geleden voor 57,5 miljoen euro inruilde voor Manchester City.

Met de komst van Chilwell bouwt Chelsea verder aan een ploeg die landskampioen Liverpool en runner-up Manchester City volgend seizoen het vuur aan de schenen moet leggen in de titelrace. Eerder deze transferperiode versterkten de Londenaren zich immers al met Ziyech en Werner. Daarnaast lijkt de komst van Bayer Leverkusen-toptalent Kai Havertz een kwestie van tijd, terwijl ook de transfervrije Thiago Silva zich spoedig bij de selectie van Lampard lijkt te gaan aansluiten.