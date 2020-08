Daley Blind wordt nader onderzocht en ontbreekt voorlopig op trainingsveld

Daley Blind zal de komende tijd niet deelnemen aan de trainingen van Ajax. De Amsterdammers laten woensdag via de officiële kanalen weten dat de verdediger, die dinsdagavond uitviel tijdens de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC, nader onderzocht zal worden en in afwachting van de uitslag van deze onderzoeken voorlopig ontbreekt op het trainingsveld.

De verdediger voelt zich ‘naar omstandigheden goed’, zo voegt zijn club toe. Blind ging in het duel met die Alte Dame tien minuten voor tijd naar de grond zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Uit de reactie van trainer Erik ten Hag na afloop van de wedstrijd bleek dat Blinds inwendige defibrillator op dat moment af was gegaan.

‘Ik denk wel te weten hoe Daley zich voelt, de onzekerheid is verschikkelijk’

De verdediger kreeg deze zogenaamde ICD, dat het hartritme bij stoornissen moet herstellen, ingebracht nadat hij in november van het afgelopen jaar tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Valencia eveneens zonder dat er een tegenstander in de buurt was naar het gras was gegaan. Blind kreeg destijds te horen dat hij met een ontstoken hartspier kampte en stond als gevolg van deze kwetsuur twee maanden aan de kant.

Blind liet zijn gezicht woensdagochtend even op De Toekomst zien, maar zal voorlopig dus niet deelnemen aan de trainingen. Ajax werkt momenteel toe naar de oefenwedstrijden met Eintracht Frankfurt en 1. FC Union Berlin die voor aankomend weekend op het programma staan. De Amsterdammers spelen op 13 september hun eerste Eredivisie-wedstrijd tegen Sparta Rotterdam.