‘Ik denk wel te weten hoe Daley zich voelt, de onzekerheid is verschikkelijk’

Daley Blind ging dinsdagavond tijdens de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC zonder dat er een tegenstander in de buurt was onderuit en voor de verdediger van Ajax was het de tweede keer in een jaar tijd dat hij iets voelde aan zijn hart. De Oranje-international ging in december van het afgelopen jaar in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia voor de eerste keer naar het gras, waarna er een ontstoken hartspier werd vastgesteld. Blind kreeg vervolgens een inwendige defibrillator ingebracht en dit apparaatje, dat het hartritme bij stoornissen moet herstellen, ging dinsdagavond af.

Een dag later heersen er ondanks geruststellende woorden van trainer Erik ten Hag nog veel vraagtekens rondom de situatie van Blind. Hedwiges Maduro kreeg in de tijd dat hij zelf bij Sevilla speelde ook te maken met onduidelijkheid rondom zijn hart en de huidige trainer van Jong Almere City spreekt in gesprek met De Telegraaf zijn steun uit voor Blind: “Ik denk wel te weten hoe Daley zich voelt. De onzekerheid is verschrikkelijk.”

Maduro benadrukt aan het begin van het onderhoud met de ochtendkrant dat zijn situatie anders was dan die van Blind en dat hij niet al te veel kwijt wil over de toestand van de verdediger: “Omdat het hart zó ingewikkeld is en natuurlijk uit respect voor Daley.” Bij Maduro kwam een aangeboren afwijking aan zijn hart aan het licht nadat Sevilla na het plotselinge overlijden van Antonio Puerta in 2007 bij iedere speler uitgebreide harttesten afnam: “Heel simpel gezegd loopt bij een ’normaal iemand’ een ader van A naar B. Dat deed-ie bij mij ook, maar wel via een omweg.”

Ten Hag verklaart uitvallen Blind: ‘Zijn ICD ging af, maar het gaat goed’

Erik ten Hag kwam na de wedstrijd tegen Hertha BSC met een korte update over de situatie van Daley Blind. Lees artikel

Maduro werd vervolgens in het Amerikaanse Houston door zeven cardiologen onderzocht en kreeg uiteindelijk groen licht om terug te keren op het veld. “Je gaat vanaf het moment dat er iets mis is of lijkt écht door een mentale achtbaan. Dat zal Daley ook zo ervaren”, blikt hij terug. “Bij mij kwam er nog eens bij dat ik op een behandeltafel lag, er in het Spaans allerlei medische termen klonken en ik alleen begreep dat ik per direct niet meer mocht voetballen en trainen.” Dat het over zoiets ongrijpbaars als het hart gaat, maakte het voor Maduro nog angstiger: “Als je een schop tegen je enkel hebt gekregen, zie je dat die paars is en weet je hoelang het herstel ongeveer duurt. Maar het moeilijke bij hartklachten is dat het zich allemaal in je lichaam afspeelt.”

Maduro komt ondanks zijn eerdere woorden ook met advies voor Blind: “Hij moet zich laten testen, testen en testen. Ook voor zijn eigen gevoel, want de onzekerheid krijgt je in haar greep. En als topsporter moet je vrij zijn in je hoofd.” De voormalige middenvelder weet dat ‘elk pijntje, elk steekje’ tot nieuwe zorgen kan leiden: “Bij Daley moet dat veel heftiger zijn dan het bij mij was. Achteraf gezien is er bij mij nooit iets stuk geweest. Daley heeft zich twee keer op het veld niet goed gevoeld.”