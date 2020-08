Fabrizio Romano waarschuwt voor mogelijke transfer Nicolás Tagliafico

Leicester City heeft contact opgenomen met Ricardo Schlieper, de zaakwaarnemer van Nicolás Tagliafico, om te praten over een mogelijke transfer van zijn cliënt. De nummer vijf van het afgelopen Premier League-seizoen is op zoek naar een opvolger van Ben Chilwell, die op het punt staat om naar Chelsea te verkassen. Ajax-verdediger Tagliafico is 'een van de opties' voor Leicester, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano zaterdagmiddag.

De transfer van Chilwell bevindt zich in de afrondende fase. Chelsea is reeds persoonlijk rond met de linksback, terwijl een akkoord met diens werkgever Leiceister City nabij is. Chilwell gaat Chelsea naar verwachting tussen de 50 en 55 miljoen euro kosten. Daarmee zou hij uitgroeien tot de op een na duurste linksback ooit, na Benjamin Mendy, die AS Monaco twee jaar geleden voor 57,5 miljoen euro inruilde voor Manchester City.

De transfer betekent dat Chelsea niet langer in de race is om Tagliafico vast te leggen, maar dat geldt wel voor Leicester City. De Argentijn wordt al langere tijd met the Foxes in verband gebracht. Hij mag Ajax verlaten voor 25 miljoen euro, een bedrag dat Leicester City zeker na het vertrek van Chilwell voorhanden heeft. In de afgelopen maanden werd Tagliafico ook gelinkt aan Paris Saint-Germain.

Tagliafico, sinds januari 2018 actief in het shirt van Ajax, staat tot de zomer van 2022 onder contract in de Johan Cruijff ArenA. De 27-jarige vleugelverdediger begint om 16.00 uur aan de oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg, maar Ajax houdt desondanks rekening met zijn vertrek; Donny van de Beek, André Onana en Tagliafico zijn de spelers wier toekomst in Amsterdam het meest onzeker is.