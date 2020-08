Barcelona: ‘Lionel Messi is de pijler van het project van Ronald Koeman’

Lionel Messi is de pijler van het Barcelona van Ronald Koeman, zo benadrukt Josep Maria Bartomeu. De voorzitter hielp dinsdagavond, daags voor de naderende aanstelling van de Nederlander in het Camp Nou, in een interview met Barça TV de slepende geruchten over het vertrek van de clubtopscorer aller tijden uit de wereld. “Messi heeft een contract met Barcelona tot medio 2021. Dat weet hij en dat weet iedereen. Ik praat regelmatig met Messi en vooral met zijn vader. En ook zij weten dat. Er is een project en er komt een nieuwe trainer die op hem rekent."

“Messi wil zijn loopbaan bij Barcelona afsluiten, dat heeft hij vaak gezegd. Ik heb met Koeman gesproken en hij vertelde mij dat Messi de pijler van zijn project is”, vervolgde Bartomeu. “Hij is nog altijd de beste voetballer ter wereld. De nummer één en hij is van ons. En in elk project van Barcelona komt duidelijk naar voren dat we over de beste voetballer ter wereld beschikken en dat we daarvan moeten profiteren. In het nieuwe project van Koeman wordt absoluut rekening gehouden met Messi.”

Koeman zal in ieder geval niet over Neymar kunnen beschikken. “Het is onmogelijk om een speler te halen als zijn club niet van plan is om hem te verkopen”, ging Bartomeu in op de vraag over een eventuele rentree van de Braziliaan op Catalaanse bodem. "Paris Saint-Germain gaat Neymar, zeker tijdens deze coronapandemie, niet verkopen en dat is normaal. Grote clubs willen grote spelers.” Het is nog onduidelijk of Lautaro Martinez wel de stap naar het Camp Nou maakt. “Voorafgaand aan de herstart van LaLiga spraken we met Internazionale. De gesprekken zijn enkele weken geleden gestaakt in verband met de competities. Inter speelt nu nog in de Europa League en wij wachten nu op de nieuwe trainer en de nieuwe technische secretaris om te weten te komen hoe zij de toekomst voor zich zien.”

De kans is aanwezig dat Philippe Coutinho onder Koeman een nieuwe kans in het Camp Nou krijgt. Het ligt niet voor de hand dat Bayern München de optie tot koop van 120 miljoen euro in het huurcontract gaat lichten en zodoende zal de Braziliaan zich binnenkort weer in het Camp Nou melden. “Hij heeft opties om te blijven. Het zal een beslissing van de technische afdeling en de trainer zijn. Als zij van mening zijn dat Coutinho moet blijven, dan blijft hij”, benadrukte de hoogste sportbestuurder.

Bartomeu erkent dat er biedingen op spelers van Barcelona komen. “Ja, dat klopt. Een bod op Ansu Fati bijvoorbeeld. Barcelona ontvangt altijd veel biedingen. Sommige biedingen worden afgewezen omdat de spelers zelf niet willen vertrekken. Ansu Fati is een voetballer met een belangrijke marktwaarde, veel clubs hebben interesse, maar we willen hem niet verkopen. En dat weet hij ook.” De vraag is natuurlijk of er wel geld is om de selectie van Koeman van nieuw elan te voorzien. “Renovatie betekent niet alleen nieuwe spelers halen en laten gaan”, benadrukte de bestuurder. “Het gaat ook om de structuur van de club. De renovatie gaat veel verder en dieper dan alleen de spelers. Er zullen meer veranderingen zijn. Barcelona heeft geld, het probleem is het salarishuis. We hebben bepaalde grenzen op basis van onze inkomsten. Het salarisbudget moet omlaag om nieuwe spelers aan te kunnen trekken.”

Bartomeu kreeg de vraag wie absoluut niet te koop zijn. “Messi en heel veel andere voetballers. Het zou een cliché zijn als ik alleen Messi zou zeggen. Hij is de beste speler van de voetbalgeschiedenis, maar er zijn andere voetballers die evenmin te koop zijn. Veel jonge voetballers. Marc-André ter Stegen, Clément Lenglet, Frenkie de Jong, Nélson Semedo, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann…", somde de bestuurder van de Catalanen op. "Het zijn allemaal voetballers waar we heel veel op rekenen en die naar Barcelona zijn gekomen om hier ook heel lang te blijven.”

De vraag is natuurlijk wie Barcelona gaat aantrekken zodra Koeman woensdag als nieuwe trainer is voorgesteld. De naam van Lautaro Martinez doet al maanden de ronde, maar inmiddels worden ook voetballers als Donny van de Beek en Georginio Wijnaldum genoemd. “Ik heb met Koeman gesproken over versterkingen en spelers die weg moeten”, erkende Bartomeu. “Dat zijn onderwerpen die de revue zijn gepasseerd, maar dit kan pas concreet worden als hij daadwerkelijk een contract heeft ondertekend. Ja, er komen nieuwe spelers, maar het hangt ook af van de grenzen van ons salarisbudget.”

"De renovatie van het eerste elftal wordt zo grondig als nodig is. Het had eigenlijk al na die wedstrijd op Anfield moeten gebeuren", verwees Bartomeu naar de smadelijke 4-0 nederlaag in de halve finale van de Champions League. "Maar ik wilde deze generatie en deze coaches een nieuwe kans geven. Laten we niet vergeten dat we dat seizoen kampioen werden, de bekerfinale haalden en de halve finale van de Champions League speelden. Het was een uitstekend seizoen."

Barcelona beschikt over veel dertigers in de selectie. Niet elke veteraan is per se verzekerd van zijn continuïteit binnen de club, al is onduidelijk wie wat voor toekomst heeft. “Elke voetballer is een beslissing en een individueel gesprek. Alles is mogelijk en de oplossingen liggen op tafel. Met een paar hebben we al gesproken en met anderen zullen we in gesprek gaan zodra de nieuwe trainer en de nieuwe technische secretaris officieel in dienst zijn. Er is van alles mogelijk.”