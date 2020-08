Ronald Koeman nog maar één stap verwijderd van Barcelona

Ronald Koeman en Barcelona hebben een akkoord bereikt, zo verzekert Voetbal International in de nacht van maandag op dinsdag. Een delegatie van de Spaanse topclub reisde maandag naar Nederland af om de onderhandelingen met de huidige bondscoach van het Nederlands elftal af te ronden. Barcelona moet nu nog alleen tot een akkoord met de KNVB komen, al zal dat slechts een formaliteit zijn.

Barcelona is de droomclub van Koeman, de club waar hij in het verleden als speler én assistent-trainer actief was. Niet voor niets liet Koeman een clausule opnemen in zijn tot 2022 lopende contract met de KNVB, bedoeld om in het geval van Catalaanse interesse weg te kunnen. Barcelona moet zodoende een aanzienlijke maar ook van tevoren bepaalde afkoopsom van miljoenen op tafel leggen in Zeist. De directie van de KNVB kwam maandagavond bijeen om te praten over de financiële afwikkeling met Barcelona en de toekomst.

Koeman wordt bij Barcelona de opvolger van Quique Setién, die maandag werd ontslagen naar aanleiding van de vernedering van vrijdag tegen Bayern München (2-8) in de kwartfinale van de Champions League. Barcelona meldde in een korte verklaring dat het op zoek gaat naar een nieuwe trainer, in het kader van ‘een bredere herstructering van het eerste elftal’. De verwachting is dat de komst van Koeman een dezer dagen wereldkundig zal worden gemaakt.

De vraag is nu vooral voor hoeveel jaar Koeman in principe bij Barcelona aan de slag zal gaan. Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen bij de Spaanse topclub, waarbij iedere kandidaat doorgaans zijn eigen trainer naar voren wil schuiven. Ook de mogelijkheden om te investeren in een nieuw elftal en tal van andere voorwaarden zullen bepalend zijn voor zijn positie binnen de club nu en in de toekomst.

Koeman bevestigde begin dit jaar dat hij door Barcelona benaderd was toen Ernesto Valverde in januari ontslagen was, maar hij wilde toen, enkele maanden voor het EK dat uiteindelijk werd uitgesteld, het Nederlands elftal niet verlaten. Voor Koeman was de onzekerheid rondom corona vervolgens de belangrijkste reden om van standpunt te veranderen. Hij zat de afgelopen acht maanden als bondscoach vooral thuis en het is maar de vraag of het EK komende zomer alsnog doorgaat.

Koeman wil Alfred Schreuder meenemen als één van zijn assistenten. Die werd in juni ontslagen als trainer van TSG Hoffenheim vanwege een verschil van inzicht met de leiding. Koeman en Schreuder werkten niet eerder met elkaar samen.