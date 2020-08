David Silva zorgt voor verrassing en tekent in LaLiga

David Silva heeft zich transfervrij aangesloten bij Real Sociedad. De Spaanse club, afgelopen seizoen de nummer zes van LaLiga, heeft de komst van de voormalig middenvelder van Manchester City bevestigd. De transfer van de routinier is verrassend, daar hij de laatste weken hevig werd gelinkt aan Lazio. Ook Valencia, AS Roma en Real Betis werden als bestemming genoemd. Silva heeft voor twee jaar getekend bij Real Sociedad.

Lazio was de afgelopen maanden bezig met de komst van Silva en alles leek in orde om de speler na zijn gestrande Champions League-avontuur met the Citizens te laten tekenen in Rome. Diverse Italiaanse media hadden echter al gemeld dat Silva dagenlang zich niet van zich liet horen en dat hij opeens zou twijfelen aan een samenwerking. Naar verluidt kon Silva in de Italiaanse hoofdstad een miljoenensalaris opstrijken, maar nu kiest hij dus voor een avontuur in Baskenland.

David Silva - A decade at Man City

Silva maakte in Spanje faam bij Valencia, al deed hij eerst op huurbasis ervaring op bij Eibar en Celta de Vigo. Tussen 2006 en 2010 kwam de spelmaker tot 168 officiële duels en 31 doelpunten voor los Che, waarmee hij alleen de Copa del Rey in 2007/08 wist te winnen. Silva sleepte pas prijs na prijs in de wacht toen hij na de winst van het WK in 2010 voor dertig miljoen euro naar Manchester City vertrok.

De samenwerking tussen Silva en Manchester City hield liefst tien jaar stand; een periode waarin dertien prijzen werden gewonnen, waaronder vier landstitels. Na het vertrek van Vincent Kompany droeg hij bovendien de aanvoerdersband. Ruim een jaar geleden kondigde de middenvelder, die tussen 2006 en 2018 tot 125 A-interlands kwam, al zijn naderende vertrek uit het Etihad Stadium aan.