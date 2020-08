Krachtig signaal na doldwaze avond: ‘Wij verkopen Neymar en Mbappé nooit’

Paris Saint-Germain begaf zich tegen Atalanta lange tijd op de rand van uitschakeling. Dankzij doelpunten van Marquinhos en Eric-Maxim Choupo-Moting (1-2) werd echter alsnog voor het eerst sinds 1995 de halve finale van de Champions League bereikt. Neymar, de absolute uitblinker aan de kant van PSG, gelooft heilig in de kwaliteiten van zijn ploeggenoten. Het winnen van het miljardenbal is volgens hem een zeer realistisch doel.

"Atalanta speelde erg goed, maar we zijn erg blij met wat we hebben gepresteerd. We speelden een geweldige wedstrijd", jubelt Neymar na afloop tegenover RMC Sport. "Ik heb geen moment gedacht dat we naar huis zouden gaan. Van begin tot eind dachten we aan kwalificatie voor de halve finale." De Braziliaanse spelmaker ziet PSG als grote favoriet voor de eindzege. "Dit is een geweldige spelersgroep, een familie, met deze state of mind is het onmogelijk ons uit te schakelen."

De vreugde was ook groot bij Kylian Mbappé, die als invaller zijn opwachting maakte bij PSG. Vanwege een enkelblessure leek het treffen met Atalanta te vroeg te komen voor de aanvaller, wat uiteindelijk niet zo bleek te zijn. "Begin alsjeblieft niet over pijn", schrijft Mbappé met een kwinkslag op Twitter. "Alle lof voor het medische team van PSG. Niemand geloofde erin dat ik op tijd fit zou zijn, behalve wij. Felicitaties aan alle spelers, we willen dolgraag de Champions League winnen."

WAT EEN ONTKNOPING! ?????? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 12 augustus 2020

Trainer Thomas Tuchel was eveneens uitzinnig van vreugde, zo bleek na de treffers in de slotminuten. "Het is een historisch seizoen, met vier prijzen en de halve finale in de Champions League", laat de Duitser weten aan RMC Sport. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik twijfelde in de 88ste minuut, maar het geloof wat we zouden scoren verdween nooit. Ik zei tegen mijn assistenten: ‘Als we de gelijkmaker maken, dan gaan we erop en erover’. Het was uiteindelijk een verdiende zege. Eigenaar en voorzitter Nasser Al-Khelaifi gaf tegenover dezelfde zender een duidelijk statement af: "Of we het contract van Neymar verlengen? Maar natuurlijk. Hij en Mbappé zullen nooit worden verkocht."

Bij Marten de Roon is de teleurstelling bijzonder groot, al is er zeker ook plaats voor trots. "Misschien dat we morgen of overmorgen terugkijken op dit duel en dan zien wat voor geweldige prestatie we hebben neergezet", verklaart de middenvelder in gesprek met het clubkanaal van Atalanta, dat in de knotsgekke slotfase alsnog onderuit ging. "We konden de halve finale al ruiken. Met nog tien seconden op de klok kregen we dat eerste doelpunt tegen. Waarschijnlijk waren we daarna zo teleurgesteld dat we ook nog een tweede treffer tegen kregen. Ik heb er geen woorden voor en heb er heel erg veel moeite mee."