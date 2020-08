‘Vraagprijzen van 110 en 87 miljoen leiden Engelse dubbelslag bij Ajax in’

Ajax werkte afgelopen zaterdag tegen RKC Waalwijk zijn eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding op het nieuwe seizoen af en is vooralsnog weinig spelers kwijtgeraakt. André Onana en Nicolás Tagliafico spraken weliswaar een vertrekwens uit, maar het is de afgelopen tijd relatief stil rond het duo. De Daily Mirror schrijft maandagochtend echter dat Chelsea hier op korte termijn verandering in wil brengen.

Zowel Tagliafico als Onana werd eerder al gelinkt aan een overstap naar Chelsea. The Blues hadden echter andere namen hoger op het verlanglijstje staan. Manager Frank Lampard had eigenlijk zijn zinnen gezet op Ben Chilwell, maar de vraagprijs van Leicester City vormt voorlopig een probleem. Er wordt gesuggereerd dat the Foxes minimaal 87 miljoen euro wensen te ontvangen voor de 23-jarige vleugelverdediger. Tagliafico geldt als aanmerkelijk goedkopere optie voor Chelsea.

Ook voor de positie onder de lat had Chelsea een duurdere optie hoger op het verlanglijstje staan. De Daily Mirror stelt dat Jan Oblak van Atlético Madrid de voorkeur genoot, maar diens prijskaartje bedraagt maar liefst 110 miljoen euro. Onana zou ’78 miljoen euro goedkoper’ zijn, wat betekent dat de doelman uit Kameroen voor om en nabij de 30 miljoen euro op te pikken is in Amsterdam. In een eerder stadium werd ook Nick Pope van Burnley gelinkt aan de opvolging van Kepa Arrizabalaga, maar ook hij heeft een forser prijskaartje dan Onana.

Chelsea haalde in een eerder stadium Hakim Ziyech al weg bij Ajax. The Blues versterkten zich tevens met Timo Werner, terwijl ook Kai Havertz op korte termijn moet worden overgenomen van Bayer Leverkusen. Er zou reeds een akkoord bestaan met de aanvallende middenvelder over een vijfjarig contract, al moet Chelsea nog wel een akkoord zien te bereiken met de Duitse club. Bayer Leverkusen heeft besloten om pas na de Europa League-campagne om de tafel te gaan om over Havertz te praten.