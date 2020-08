Gerbrands vernietigend over KNVB: ‘Kortetermijndenken en geen visie’

De Eredivisie werd eind april vanwege de coronacrisis definitief stilgelegd, wat voor nogal wat discussie zorgde in Nederland. Er werd door veel criticasters gewezen naar de situatie in onder meer Engeland, Duitsland en Spanje, waar de competities wel gewoon werden afgemaakt. Toon Gerbrands is in de nasleep van alle gebeurtenissen met name teleurgesteld over het gebrek aan leiderschap en visie bij de KNVB.

"Als iets zich tijdens de crisis heeft bewezen, is dat de solidariteit in het voetbal ver te zoeken is", stelt de algemeen directeur van PSV in duidelijke bewoordingen in gesprek met de NOS. "Het is kortetermijndenken en er is geen visie...Er was geen gezicht tijdens de coronacrisis, het was ook niet duidelijk voor de Nederlandse politiek." Gerbrands hoopt dat er lessen worden getrokken uit de onrust van de afgelopen maanden. "Dit is dé kans om door te pakken op organisatorisch gebied."

"In de Premier League, een competitie met gigantische belangen, was duidelijk leiderschap", vervolgt de PSV-directeur zijn relaas. "Daar wordt gewoon gezegd: ‘Zo gaan we het doen’. Dat geldt ook voor de grote Amerikaanse sporten." Gerbrands constateert in dat kader een groot verschil met de verhoudingen in de Nederlandse sportwereld. "Wij discussiëren hier alles weg, we sluiten compromissen of we gaan stemmen. De crisis heeft duidelijk uitgewezen dat dit model niet werkt. Polderen kan goed zijn, maar soms heb je gewoon leiderschap nodig."

Gerbrands acht harde beslissingen soms noodzakelijk en de bestuurder verwijst daarbij naar de situatie bij PSV. "Soms moet je ruimte weggeven aan andere leiders om hen beslissingen te laten nemen. En ik hoef het niet altijd overal mee eens te zijn", aldus Gerbrands, die hoopt op betere tijden op bestuurlijk gebied. "Ik hoop dat dit het moment is dat iedereen zegt: ‘We hebben de crisis meegemaakt, zo is het niet goed gegaan, dit moet anders’. Als we volgend jaar weer hier zitten en er is niets gebeurd, dan ga ik niet meer meemaken dat het gaat veranderen."