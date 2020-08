Arsenal oogst veel kritiek met ‘schandelijke’ ontslaggolf

Arsenal heeft woensdagmiddag veel kritiek geoogst met een statement waarin de club ingaat op de maatregelen die worden getroffen om de coronacrisis het hoofd te bieden. The Gunners laten weten dat er flink in de organisatie gesneden moet worden, waarbij maar liefst 55 mensen hun baan kwijtraken. Deze beslissing van de Londenaren zorgt voor een golf aan verontwaardigde reacties op social media.

“We vatten dit soort beslissingen niet licht op en we hebben elk aspect van de club en onze uitgaven onder de loep genomen voordat we op dit punt aankwamen”, legden directeuren Raul Sanlleh en Vinai Venkatesham het besluit van Arsenal uit om van tientallen personeelsleden afscheid te nemen. “Deze voorgestelde maatregelen worden uiteindelijk genomen om te zorgen dat we deze geweldige club vooruit kunnen helpen, de juiste organisatie kunnen creëren voor een wereld na Covid en te garanderen dat we de middelen hebben om weer mee te kunnen doen met de binnenlandse top en in Europa.”

De beslissing van Arsenal wordt ondanks de uitleg van de clubleiding met veel hoon onthaald op social media. “55 banen, laten we zeggen met een salaris van 50 duizend pond op jaarbasis, dat maakt 2,75 miljoen pond. Als je een aantal van de deals die wij voor spelers hebben gesloten in ogenschouw neemt, en de bedragen die aan hen en aan bepaalde zaakwaarnemers worden overgemaakt, is het schandelijk dat de club raadzaam acht om er op dit moment voor te kiezen 55 hardwerkende mensen hun baan te laten verliezen”, laat het invloedrijke fanaccount arseblog optekenen.

“Ik weet dat het overbodig is om dit aan te wijzen, maar het is bijzonder schandelijk als de eigenaar een f*cking meervoudig miljardair is. Dit is vreselijk. En bovendien, drie dagen na de winst van de FA Cup, na het redden van het seizoen, na het eindigen met een hoogtepunt waardoor iedereen zich behoorlijk goed voelt, komen ze met dit? Volgens wiens gezonde verstand was dit het goede moment?”

Iemand anders wijst aan dat deze beslissing slechts een druppel op de gloeiende plaat lijkt: “55 geschrapte banen is iets van één à twee miljoen euro. De Kroenkes (de eigenaren van Arsenal, red.) kunnen dat uit eigen zak betalen. De spelers kunnen dit vanuit hun salarissen betalen. De verkoop van één speler zou dit kunnen financieren. Ik zie niet echt hoe dit de naald ook maar iets in beweging brengt wat betreft het besparen van kosten voor de club, of hoe dit de beste manier is om geld te besparen. Niet goed.” Veel fans wijzen er ook op dat Arsenal op dit moment bezig is met een megacontract voor Pierre-Emerick Aubameyang. De spits gaat naar verluidt ruim 277 duizend euro per week verdienen als hij ervoor kiest om een nieuwe verbintenis te signeren.