‘Barcelona gunt ’tegenpool van Arthur Melo‘ transfer richting oude liefde’

De kans dat Ivan Rakitic ook volgend seizoen het shirt draagt van Barcelona lijkt met de dag kleiner te worden. Mundo Deportivo meldt zondag namelijk dat de Catalaanse grootmacht bereid is om de middenvelder voor tien miljoen euro te verkopen aan diens oude liefde Sevilla, dat al langer in de markt is voor de routinier. Barcelona wil Rakitic graag in deze transferperiode verkopen, om zo te voorkomen dat hij volgend jaar gratis de deur uitloopt.

Het Barcelona-bestuur is bereid om mee te werken aan de transfer, zo klinkt het. De nummer twee van afgelopen seizoen wil tijdens de aanhoudende coronacrisis enkele spelers van de hand doen, zodat de salarishuishouding op orde kan worden gebracht. Rakitic, in 2014 voor zestien miljoen euro overgenomen van Sevilla, kan al enige tijd niet meer rekenen op een basisplaats in de selectie van trainer Quique Setién. Een tussentijds vertrek lijkt dan ook de beste oplossing voor alle partijen.

Volgens Mundo Deportivo zijn de beleidsbepalers van Barcelona lovend over de professionele instelling van Rakitic, ondanks het feit dat de middenvelder is veroordeeld tot een bijrol. Er wordt door de Spaanse krant een vergelijking gemaakt met collega-middenvelder Arthur Melo, die met ingang van komend seizoen onder contract staat bij Juventus. Laatstgenoemde heeft besloten om tot die tijd in Brazilië te blijven, tot grote woede van onder meer voorzitter Josep Maria Bartomeu. Arthur lijkt door deze beslissing de ontmoeting met Napoli te missen in de achtste finale van de Champions League. Beide clubs treffen elkaar op zaterdag 8 augustus.

Rakitic wordt al langer in verband gebracht met een vertrek bij Barcelona. Enkele maanden geleden meldden verschillende Spaanse media dat de Catalanen hem wilden inzetten in een ruildeal met Neymar, die Barcelona in 2017 inruilde voor Paris Saint-Germain. Tot een definitieve transfer leidde dat echter niet. Rakitic kwam in zijn tijd bij Barcelona tot 35 treffers en 41 assists in 309 duels. Hij veroverde onder meer de Champions League en viermaal de Spaanse landstitel.