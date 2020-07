Ajax slaat belangrijke slag en maakt verwachte deals wereldkundig

Ajax en Naci Ünüvar hebben overeenstemming bereikt over een nieuw contract, zo melden de Amsterdammers vrijdag via de officiële kanalen. De verbintenis van de aanvallende middenvelder is met een jaar verlengd en loopt nu tot medio 2023. Ook verdediger Devyne Rensch heeft zijn krabbel gezet onder een contract tot de zomer van 2023.

Aanvankelijk weigerden Ünüvar en Rensch hun tot medio 2022 doorlopende verbintenissen te verlengen, maar Ajax is er toch in geslaagd het duo langer te binden. Brian Brobbey, Sontje Hansen, Kenneth Taylor en Anass Salah-Edinne moeten volgens De Telegraaf de volgende talenten worden die een nieuw contract gaan tekenen in de Johan Cruijff ArenA.

Ünüvar geldt als een van de grootste talenten uit de opleiding van Ajax. De zeventienjarige aanvallende middenvelder mocht begin dit kalenderjaar zelfs debuteren in de hoofdmacht. Ünüvar kreeg van trainer Erik ten Hag een kwartier speeltijd tegen tweededivisionist SV Spakenburg en wist direct te scoren, uit een zelf verdiende strafschop. Namens Jong Ajax kwam Ünüvar tot tien duels in de Keuken Kampioen Divisie.