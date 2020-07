‘FC Twente bedingt doorverkooppercentage bij nieuwe deal met Ajax’

FC Twente gaat Danilo op tijdelijke basis overnemen van Ajax. De 21-jarige aanvaller kwam niet in aanmerking voor speelminuten bij de hoofdmacht van de Amsterdammers, waardoor hij uitwijkt naar de Tukkers. Volgens TC Tubantia heeft technisch directeur Jan Streuer in het geval van Danilo een doorverkooppercentage bedongen. Mocht Ajax de Braziliaan in de toekomst verkopen, dan krijgt Twente een deel van het transferbedrag.

Twente heeft veel huurlingen rondlopen in Enschede. Streuer snapt dat mensen hun wenkbrauwen fronsen over het beleid. "Wij hebben op dit moment maar één doel en dat is een goede selectie samenstellen, waarmee we niet in de problemen komen", laat de sportbestuurder weten aan TC Tubantia. "En als wij die kwaliteit binnen willen halen, dan hebben we geen andere keus."

"Wij kunnen geen transfersommen of hoge salarissen betalen, dus zullen we het op deze manier moeten doen. Al bestaat onze selectie straks echt nog wel voor minimaal de helft uit eigen spelers", aldus de directeur, die geen maximumaantal huurspelers in zijn hoofd heeft. "Het is voor ons lastig manoeuvreren op de markt van transfervrije spelers. Er is geen club die z'n beste spelers zomaar uit hun contract laten lopen. De spoeling aan goede transfervrije spelers is daarom dun."

Onder anderen Kik Pierie komt op huurbasis spelen bij Twente. De verdediger maakte vorig jaar zomer de overstap van sc Heerenveen naar Ajax, maar komt niet in aanmerking voor een basisplek bij de hoofdmacht in Amsterdam. "Ik denk dat Heerenveen hier een gouden kans heeft laten lopen door Kik Pierie niet terug te halen", stelt Gertjan Verbeek, voormalig trainer van Heerenveen en Twente, bij de podcast van FeanOnline.

"Pierie gaat nu naar Twente, maar zo'n jongen had natuurlijk gewoon weer terug gemoeten naar Heerenveen", vervolgt de trainer, die ook wijst naar technisch directeur van de Friese club. "Volgens mij heeft Gerry Hamstra wel goede contacten met Ajax. Dus ik begreep deze move eigenlijk niet helemaal. Twente is op dit moment minder dan Heerenveen, toch?"