‘Ould-Chikh wint juridisch gevecht en schrijft 1,5 miljoen euro bij’

Benfica moet Bilal Ould-Chikh 1,55 miljoen euro terugbetalen. zo luidt volgens verschillende Portugese media het oordeel van het internationale sporttribunaal CAS. De aanvaller van ADO Den Haag had zelf ingezet op een bedrag van 3,5 miljoen euro, maar moet dus genoegen nemen met een kleiner bedrag. Het CAS oordeelt dat Benfica het contract van Ould-Ckikh in maart 2017 niet op de juiste wijze heeft ontbonden.

De 22-jarige buitenspeler tekende medio 2015 een vijfjarig contract bij Benfica. Een doorslaand succes werd het avontuur in Portugal echter nooit. De club uit Lissabon wilde anderhalf jaar later en een reeks incidenten dan ook van hem af. Zo werd hij in 2015 in Frankrijk staande gehouden omdat hij met zijn auto een snelheid had bereikt van 230 kilometer per uur. Ould-Chikh moest zijn Mercedes C 63 AMG ter waarde van 95.000 euro meteen inleveren. Kort daarvoor had toenmalig bondscoach Aron Winter hem uit de selectie van Oranje Onder-19 gezet, omdat hij met Calvin Verdonk en Sherel Floranus vrouwen op de kamer had.

Voor Benfica was begin 2017 dus de maat vol, met als gevolg dat Ould-Chikh op straat werd gezet door de clubleiding. Sindsdien zijn beide partijen in een juridische strijd verwikkeld. De ADO-aanvaller had de zaak aanhangig gemaakt bij het CAS omdat hij door het besluit van Benfica salaris misliep. Enkele jaren later moeten de Portugezen dus met een compensatie over de brug komen, zo klinkt het. Het is nog niet bekend of Benfica protest aantekent tegen de uitspraak van het CAS.

Ould-Chikh kwam bij Benfica niet verder dan enkele optredens in het B-elftal. De vleugelaanvaller speelde later voor FC Utrecht en in Turkije bij Denizlispor. Hij tekende vorig jaar een tweejarig contract bij ADO. Afgelopen seizoen kwam Ould-Chikh tot 374 speelminuten in de Eredivisie, verspreid over dertien wedstrijden.