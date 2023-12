Volendam heeft aan 23 procent balbezit en 2 doelpogingen genoeg voor de winst

FC Volendam heeft zaterdagavond de broodnodige punten gepakt in de Eredivisie. De ploeg van interim-trainer Michael Dingsdag was op bezoek bij sc Heerenveen met 1-2 te sterk. Opvallend: de ploeg had slechts 23 procent balbezit. Daarmee werd nog nooit een wedstrijd gewonnen sinds balbezitpercentages worden bijgehouden (2010). Volendam (11 punten) komt met de zege niet van de laatste plaats af, maar voert de druk op concurrenten Vitesse (ook 11 punten) en Almere City (13 punten) wel op.

Volendam reisde af naar Heerenveen met in het achterhoofd dat geen van de laatste zeven offici√ęle wedstrijden werden gewonnen. De club haalde de laatste weken vooral in het nieuws vanwege de bestuurlijke onrust, wat onder meer leidde tot de trainerswissel.

De man die tegenwoordig de honneurs waarneemt in het vissersdorp is Dingsdag. Hij keerde terug in het stadion waar hij als speler het grootste gedeelte van zijn actieve carrière doorliep. Dingsdag, voormalig publiekslieveling in Heerenveen, won met de Friese club in 2009 de TOTO KNVB Beker.

De oud-verdediger zag zijn ploeg na een klein half uur op voorsprong komen via Bilal Ould-Chikh. De crosspass op de buitenspeler leek makkelijk te onderscheppen voor Oliver Braude, maar de Noor verslikte zich lelijk en zag Ould-Chikh schitterend raak schieten in de kruising: 0-1.

Volendam deed tot de goal niet veel meer dan tegenhouden en toonde zich dus uiterst effectief. Heerenveen stelde eveneens teleur en kwam er slechts sporadisch gevaarlijk uit. De beste kans was voor Mats Köhlert, die rakelings over kopte.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld amper. Heerenveen was de ploeg met het balbezit, Volendam groepeerde zich rond de eigen zestien. De keren dat de bezoekers eruit kwamen, was het echter wel meteen raak.

Vijf minuten na rust zorgde Lequincio Zeefuik bij de tweede gevaarlijke uitbraak namelijk voor de 0-2. De aanvaller werd bediend door Zach Booth, draaide zijn directe tegenstander dol en schoot raak in de korte hoek. De treffer was minstens net zo fraai als die tegen Feyenoord, toen hij Gernot Trauner in de luren legde.

Heerenveen gaf zich niet gewonnen en bracht via Ion Nicolaescu de spanning terug in de wedstrijd. De spits, die koud in het veld stond, zorgde na ruim een uur spelen voor de aansluitingstreffer nadat hij de bal met wat geluk voor de voeten kreeg. De thuisploeg drong vervolgens wel aan, maar wist de gelijkmaker niet te produceren.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 15 15 0 0 46 45 2 Feyenoord 15 11 2 2 30 35 3 AZ 15 10 3 2 25 33 4 FC Twente 15 10 3 2 15 33 5 Ajax 15 7 3 5 5 24 6 Go Ahead Eagles 16 6 5 5 3 23 7 Sparta Rotterdam 15 6 3 6 0 21 8 NEC 16 5 6 5 3 21 9 sc Heerenveen 16 6 1 9 -6 19 10 Fortuna Sittard 16 5 4 7 -11 19 11 PEC Zwolle 15 5 2 8 -5 17 12 Excelsior 16 3 8 5 -5 17 13 FC Utrecht 16 4 5 7 -9 17 14 Heracles Almelo 15 4 3 8 -15 15 15 RKC Waalwijk 16 4 2 10 -13 14 16 Almere City FC 15 3 4 8 -21 13 17 Vitesse 15 3 2 10 -20 11 18 FC Volendam 16 3 2 11 -22 11

