FC Volendam gaat bij afscheid Kohler keihard onderuit, mede door hattrick Druijf

Zaterdag, 2 december 2023 om 20:38 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:49

Voor FC Volendam is een dramatische week compleet. Nadat eerder deze week bekend werd dat het bestuur en de technische staf vertrekken, verloor de club zaterdagavond kansloos van PEC Zwolle: 0-5. Odysseus Velanas tekende voor de openingstreffer, waarna Ferdy Druijf (hattrick) en Lennart Thy ook nog wisten te scoren. Door de zege klimt PEC naar plek acht in de Eredivisie, terwijl Volendam zeventiende blijft.

Voor Matthias Kohler was het de laatste wedstrijd als coach van Volendam. Zijn aanstaande vertrek, als onderdeel van de technische staf, was voorafgaand aan de wedstrijd al bekend. De Duitser koos ervoor om zijn elftal ten opzichte van de met 3-0 verloren wedstrijd tegen AZ op één plek te wijzigen: Zach Booth begon als rechtsbuiten, op de plek van Garang Kuol.

PEC ging vorige week in eigen huis verrassend met 1-2 onderuit tegen RKC Waalwijk. Trainer Johnny Jansen koos er echter voor om zijn basiselftal maar op één plek te wijzigen. Eliano Reijnders moest tegen Volendam genoegen nemen met een plek op de bank, waardoor Odysseus Velanas het juist vanaf de eerste minuut mocht laten zien.

Beide ploegen hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht, met wat kleine kansjes aan beide kanten. Zo bracht keeper Jasper Schendelaar redding op een poging van Booth, schoot Bilal Ould-Chikh naast en vloog een poging van Younes Namli over. Gescoord werd er voor de rust echter niet.

In de tweede helft was PEC plotseling helemaal los. Mio Backhaus bracht eerst nog redding op een schot van Namli, die een volgende poging even later naast zag gaan. Toen Velanas even later ontsnapte aan buitenspel en oog in oog met Backhaus kwam te staan, had de doelman echter geen antwoord: 0-1.

Toen ging het plotseling hard. Druijf schoof de 0-2 binnen en diezelfde invaller tekende niet veel later met een kopbal ook voor de 0-3. Zo ging de stand in een tijdsbestek van acht minuten van 0-0 naar 0-3.

Tien minuten voor tijd maakte Thy er 0-4 van, door een hoekschop binnen te werken. Daarmee was het nog niet voorbij, want de 0-5 zou ook nog vallen. Die kwam op naam van opnieuw Druijf, die daarmee een hattrick te pakken had. De spits schoot van afstand binnen. Voor Volendam is de crisis daarmee compleet.

