Walid Ould-Chikh komt met denigrerende opmerking na nieuwe nederlaag Badr Hari

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 23:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:31

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Badr Hari heeft ook zijn achtste kickboksgevecht bij Glory niet kunnen winnen. De Amsterdamse Marokkaan ging in het Bulgaarse Burgas pijnlijk ten onder tegen de Est Uku Jürjendal. Hari verloor op technische knock-out na vier knockdowns en een voetblessure.

Walid Ould-Chikh, die dit seizoen door Roda JC wordt gehuurd van FC Volendam, kan het niet laten om denigrerend te reageren onder een post van het populaire Instagram-account cestmocro. “Badr Hari (38) heeft alweer een nederlaag geleden. Tegen Uku Jürjendal (34) moest hij stoppen in de 2e ronde na 4 knockdowns”, schrijft het account met daarbij teleurgestelde emoji’s bij een post over Hari.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Walid, het jongere broertje van Volendam-aanvaller Bilal Ould-Chikh, kon het niet laten om te reageren. “Gras is groen”, schrijft hij denigrerend in de reacties. De aanvallende middenvelder bezit net als Hari zowel de Marokkaanse als de Nederlandse nationaliteit.

De 38-jarige Hari groeide vijftien jaar geleden bij de K-1 in Japan uit tot een kickbokslegende. Hij maakte in 2016 zijn debuut bij Glory, maar wist in zijn voorgaande zeven gevechten geen enkele overwinning te boeken. Hari moest onder meer twee keer geblesseerd opgeven tegen wereldkampioen Rico Verhoeven.

De denigrerende reactie van Ould-Chikh

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.