Eretribune geniet: â€˜Ooit een supertalent, maar iemand moet het aandurvenâ€™

Eretribune geniet: ‘Ooit een supertalent, maar iemand moet het aandurven’

De tafelgasten van De Eretribune zijn zaterdagavond onder de indruk geraakt van Bilal Ould-Chikh. De buitenspeler van FC Volendam nam zijn ploeg in de eerste helft tegen sc Heerenveen bij de hand met een schitterende goal. Jan Joost van Gangelen vraagt zich af welke (top)club het aandurft met hem.

"Ik vind hem de meest cruciale speler van Volendam in deze wedstrijd", concludeert Kees Luijckx halverwege bij een 0-1 voorsprong voor Volendam. "Hij is de enige die de bal kan vasthouden. Hij heeft een vrije rol, waardoor ze met hem onder de druk uit kunnen voetballen. Hij kan dat, is rustig en handig."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De lofzang gaat vervolgens door. "Hij is essentieel voor Volendam", aldus Luijckx. "Zeefuik is niet zo betrouwbaar wat betreft het doorvoetballen, maar hij wel. Je moet af en toe wat lucht krijgen als Volendam zijnde."

"Het was ooit een supertalent, maar hij maakt nu een pas op de plaats. Maar je kan wel zien dat hij héél goed kan voetballen. Jezus", haakt Jan Joost van Gangelen in. "Op een gegeven moment moet iemand het weer aandurven, toch?"

Luijckx is het daar wel mee eens. "Zo is het ook, maar hij zit er ook al wel een tijdje (derde seizoen, red.)." Van Gangelen kijkt met een schuin oog naar de top van Nederland. "Als we naar AZ kijken... Hij is echt niet minder dan de buitenspelers die zij hebben."

Marciano Vink haalt de recente disciplinaire schorsingen van Ould-Chikh aan. "Hij moet het eerst een heel seizoen laten zien. Nu spelen ze twee wedstrijden in dit systeem, dan zie je dat die vrije rol hem ligt. Hij heeft ook aan de zijkant gestaan, dat je dacht: doet hij wel mee?. Dit ligt hem wel."

Ould-Chikh zat zonder club toen Volendam hem in december 2021 inlijfde. Sindsdien staat de teller op vijftig wedstrijden voor de club uit het vissersdorp. Daarin wist hij vijf keer te scoren en was hij vijf keer aangever.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties