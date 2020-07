‘Real Madrid grijpt hard in na derde coronarel in vier maanden tijd’

Luka Jovic is door Real Madrid in zelfisolatie geplaatst, zo weet onder meer Marca woensdag te melden. De Servische aanvaller is onlangs in contact met een vriend die het coronavirus heeft opgelopen, waardoor de Koninklijke tot de maatregel is gekomen. Jovic, die zelf negatief heeft getest op het virus, is al twee dagen niet op het trainingsveld van Real verschenen, zo klinkt het. Hij moet zich binnenkort opnieuw melden voor een coronatest.

Jovic kwam in maart ook al in het nieuws in verband met de coronacrisis. Ondanks de lockdown in Spanje keerde de vorig jaar voor zestig miljoen euro van Eintracht Frankfurt overgenomen spits terug naar Servië om bij zijn familie te kunnen zijn. De lokale krant Blic schreef vier maanden geleden dat Jovic het ondanks de coronacrisis goed naar zijn zin had in zijn thuisland. "In plaats van zichzelf te isoleren, had de aanvaller plezier in heel Belgrado. Luka deed iets heel stoms. Hij negeerde de quarantaine van Real en keerde ondanks alle waarschuwingen terug naar Servië." Met name vanuit de Servische politiek kreeg Jovic veel kritiek te verwerken.

Begin juni haalde Jovic wederom de krantenkoppen, ditmaal vanwege een barbecue in zijn huis in Madrid. Op het feestje van de miljoenenaankoop waren onder meer landgenoten Nemanja Maksimovic (Getafe) en Ivan Saponjic (Atlético Madrid) aanwezig. Deportes Cuatro toonde vervolgens al snel beelden die afkomstig waren van de social medi-kanalen van de vriendin van Jovic.

Real kan daarnaast voorlopig niet beschikken over Eden Hazard, die kampt met een enkelblessure. De Belgische aanvaller liep de kwetsuur op in het duel met Espanyol op 28 juni, waardoor hij de daaropvolgende wedstrijden tegen Real Mallorca en Getafe moest laten schieten. De verwachting is dat Hazard ook vrijdag tegen Deportivo Alavés verstek moet laten gaan. Real, met een voorsprong van vier punten op nummer twee Barcelona (77 om 73) komt dit seizoen nog viermaal in actie in competitieverband.

Hazard, vorig jaar door Chelsea voor honderd miljoen euro verkocht aan Real, valt dit seizoen van de ene blessure in de andere. De vleugelaanvaller werd onder meer al getroffen door blessures aan de hamstring en voet. Mocht hij vrijdag daadwerkelijk ontbreken tegen Alavés, dan is dat alweer de 26ste keer in 47 wedstrijden van Real dit seizoen. Hazard staat tot dusver op een doelpunt en zeven assists in negentien duels in verschillende competities namens Real.