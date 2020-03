‘Feestende’ Jovic negeert quarantaine en wekt woede van Real en regering

Luka Jovic heeft zich niet populair gemaakt bij zowel Real Madrid als de Servische regering. Spanje bevindt zich momenteel in een lockdown vanwege de coronacrisis en ook de spelers van Real moesten in quarantaine vanwege de besmetting van Trey Thompkins, basketballer van Real. Jovic heeft de quarantaine-eis echter genegeerd en is teruggereisd naar Servië, iets waar ook regering van dat land niet blij mee is.

Informer beweert dat Jovic de verjaardag van zijn vriendin in de straten van Belgrado vierde. De aanvaller zou het advies van Real om thuis te blijven hebben genegeerd en naar Servië zijn gegaan om daar bij zijn naasten te kunnen zijn. Jovic en andere Servische spelers van buitenlandse clubs die besloten naar Servië te reizen krijgen flinke kritiek van premier Ana Brnabic.

"Onze voetballers geven het slechte voorbeeld. Ze worden goed betaald, negeren de verplichting om in quarantaine te gaan en keren gewoon huiswaarts", aldus de politica verbolgen. Brnabic en andere Servische leiders benadrukten eerder dat burgers in het buitenland niet moesten terugkeren om zodoende de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In totaal keerden er echter meer dan 45.000 mensen terug naar Servië, onder wie dus Jovic. Volgens de krant Blic houdt de politie de verdere verrichtingen van Jovic in Belgrado in de gaten. "In plaats van zichzelf te isoleren, had de aanvaller plezier in heel Belgrado", aldus het dagblad. "Luka deed iets heel stoms. Hij negeerde de quarantaine van Real en keerde ondanks alle waarschuwingen terug naar Servië", voegt Informer toe. Mogelijk krijgt Jovic van zowel zijn land als Real een sanctie, zo klinkt het.